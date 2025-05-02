МИД о заявлениях США об изменении подхода к попыткам остановить войну РФ против Украины: Это не новая позиция, а повторение того, что ранее озвучивал Рубио
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что Вашингтон "изменит подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины в телеграм.
Тихий рассказал, что он пообщался с пресс-секретарем Государственного департамента Тэмми Брюс.
"Мы подтвердили, что ее комментарий относительно роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника", - сказал Тихий.
Представитель МИД Украины отметил, что это была не новая позиция Соединенных Шатов Америки, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США Марко Рубио.
Ранее Госсекретарь Рубио заявлял, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.
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