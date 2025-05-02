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Новости Мирные переговоры
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МИД о заявлениях США об изменении подхода к попыткам остановить войну РФ против Украины: Это не новая позиция, а повторение того, что ранее озвучивал Рубио

В МИД прокомментировали заявления пресс-секретаря Госдепа

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий прокомментировал заявление Государственного департамента США о том, что Вашингтон "изменит подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение МИД Украины в телеграм.

Тихий рассказал, что он пообщался с пресс-секретарем Государственного департамента Тэмми Брюс.

"Мы подтвердили, что ее комментарий относительно роли США как посредника прозвучал в контексте ее аналогичного комментария, сделанного ранее на этой неделе: "Если не будет прогресса, мы отступим от роли посредника", - сказал Тихий.

Представитель МИД Украины отметил, что это была не новая позиция Соединенных Шатов Америки, а лишь повторение того, что ранее уже озвучивал государственный секретарь США Марко Рубио.

Ранее Госсекретарь Рубио заявлял, что Россия и Украина должны представить "конкретные предложения" по прекращению войны в ближайшее время. Иначе Вашингтон откажется от роли посредника, если прогресса не будет.

Читайте также: Украина и РФ должны предоставить предложения по окончанию войны, - Госдепартамент США

Автор: 

Госдепартамент США (1841) МИД (6965) Тихий Георгий (7)


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