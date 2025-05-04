Франция изготовит для Украины 1200 высокоточных авиабомб AASM Hammer, - СМИ

На 2025-й год Францией запланировано производство 1 200 авиабомб AASM Hammer для украинских истребителей. В 2024-м было изготовлено 830 таких комплектов.

Об этом пишет французское издание Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения поставки на фронт этого авиационно-наземного вооружения выросли в четыре раза. Если в 2024-м было изготовлено 830 комплектов, то на 2025-й запланировано уже 1 200.

Издание пишет, что это лишь подтверждает, насколько востребованными эти авиабомбы остаются для Украины.

Модульное оружие класса "воздух-земля", произведенное французской компанией Safran. AASM состоит из двух модулей, которые крепятся спереди и сзади обычной авиабомбы: систему наведения и ускоритель. Бомба же сама по себе - классическая, изготовленная по международным стандартам. Как отмечает издание, она мало отличается от тех, что использовали еще во Второй мировой войне.

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Инерционная система AASM "отслеживает" угловые движения и ускорения бомбы: в результате устройство постоянно определяет свое положение и корректирует траекторию полета. Благодаря этой функции модуль защищает бомбу от вражеского глушения GPS и гарантирует высокую точность поражения цели.

"Эта функция крайне важна в Украине, где Россия активно использует радиоэлектронные средства, чтобы блокировать GPS-сигнал", - объясняет Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.

AASM может нести заряд взрывчатки весом от 250 до 1000 кг.

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