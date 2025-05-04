РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9590 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Франции Франция изготавливает авиабомбы для Украины
5 090 14

Франция изготовит для Украины 1200 высокоточных авиабомб AASM Hammer, - СМИ

Более тысячи авиабомб для Украины изготовит Франция

На 2025-й год Францией запланировано производство 1 200 авиабомб AASM Hammer для украинских истребителей. В 2024-м было изготовлено 830 таких комплектов.

Об этом пишет французское издание Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения поставки на фронт этого авиационно-наземного вооружения выросли в четыре раза. Если в 2024-м было изготовлено 830 комплектов, то на 2025-й запланировано уже 1 200.

Издание пишет, что это лишь подтверждает, насколько востребованными эти авиабомбы остаются для Украины.

Модульное оружие класса "воздух-земля", произведенное французской компанией Safran. AASM состоит из двух модулей, которые крепятся спереди и сзади обычной авиабомбы: систему наведения и ускоритель. Бомба же сама по себе - классическая, изготовленная по международным стандартам. Как отмечает издание, она мало отличается от тех, что использовали еще во Второй мировой войне.

Читайте также: Франция предоставляет Украине дополнительные 2 млрд евро военной помощи, - Макрон

Инерционная система AASM "отслеживает" угловые движения и ускорения бомбы: в результате устройство постоянно определяет свое положение и корректирует траекторию полета. Благодаря этой функции модуль защищает бомбу от вражеского глушения GPS и гарантирует высокую точность поражения цели.

"Эта функция крайне важна в Украине, где Россия активно использует радиоэлектронные средства, чтобы блокировать GPS-сигнал", - объясняет Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.

AASM может нести заряд взрывчатки весом от 250 до 1000 кг.

Читайте также: Поддержка Украины определена как приоритетная для Франции

Автор: 

бомба (370) производство (469) Франция (3523)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Дякуємо Франція!!
показать весь комментарий
04.05.2025 00:43
+2
Індія підписала багатомільярдну угоду з Францією на винищувачі Rafale

В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.

А Україні хоча б ще з десяток винищувачів Міраґе 2000?
показать весь комментарий
04.05.2025 00:50
+1
А ми скільки? Зеленский минулого року відзвітував що вже проходять успішні випробування КАБів власного виробництва. Чи на 4й рік ми досі випробування проводимо?
показать весь комментарий
04.05.2025 00:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Франція!!
показать весь комментарий
04.05.2025 00:43 Ответить
А ми скільки? Зеленский минулого року відзвітував що вже проходять успішні випробування КАБів власного виробництва. Чи на 4й рік ми досі випробування проводимо?
показать весь комментарий
04.05.2025 00:43 Ответить
Індія підписала багатомільярдну угоду з Францією на винищувачі Rafale

В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.

А Україні хоча б ще з десяток винищувачів Міраґе 2000?
показать весь комментарий
04.05.2025 00:50 Ответить
показать весь комментарий
04.05.2025 00:52 Ответить
Mirage 2000
показать весь комментарий
04.05.2025 00:54 Ответить
Франция поставляет Миражи по мере подготовки лётного состава и технического персонала... когда подготовят пилотов и техников шведы, то и Грипены появятся
показать весь комментарий
04.05.2025 09:08 Ответить
Індія купує за свої гроші, ми безплатно отримуємо, є різниця!😆 історія з поганим Байденом півторюється, жлоби і лохи нічому не вчаться🤮
показать весь комментарий
04.05.2025 10:23 Ответить
Вів ля Франс!!!
О би ще вчора...
показать весь комментарий
04.05.2025 00:53 Ответить
І біс з тим, що по Україні за добу прилітає по 200 КАБів... "А вот тарапісса нє нада."
показать весь комментарий
04.05.2025 01:18 Ответить
Не в ціль
показать весь комментарий
04.05.2025 02:56 Ответить
Спасибо конечно, но почему вы всегда опаздываете с такой помощью, зная нашего противника вы

должны идти на два шага впереди него!
показать весь комментарий
04.05.2025 07:50 Ответить
та не опздывают они - Хаммеры напостой летят по целям в БрНР и КурНР
показать весь комментарий
04.05.2025 09:05 Ответить
Безумовно дякуємо , але тактично цю зброю не просто застосувати.
а от томагавки що рлзвалять московитам всі заводииз виробництва с300-400 , іскандерів , х101,55 от це зброя зламу кацапа .
показать весь комментарий
04.05.2025 09:40 Ответить
 
 