Франция изготовит для Украины 1200 высокоточных авиабомб AASM Hammer, - СМИ
На 2025-й год Францией запланировано производство 1 200 авиабомб AASM Hammer для украинских истребителей. В 2024-м было изготовлено 830 таких комплектов.
Об этом пишет французское издание Le Parisien, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения поставки на фронт этого авиационно-наземного вооружения выросли в четыре раза. Если в 2024-м было изготовлено 830 комплектов, то на 2025-й запланировано уже 1 200.
Издание пишет, что это лишь подтверждает, насколько востребованными эти авиабомбы остаются для Украины.
Модульное оружие класса "воздух-земля", произведенное французской компанией Safran. AASM состоит из двух модулей, которые крепятся спереди и сзади обычной авиабомбы: систему наведения и ускоритель. Бомба же сама по себе - классическая, изготовленная по международным стандартам. Как отмечает издание, она мало отличается от тех, что использовали еще во Второй мировой войне.
Инерционная система AASM "отслеживает" угловые движения и ускорения бомбы: в результате устройство постоянно определяет свое положение и корректирует траекторию полета. Благодаря этой функции модуль защищает бомбу от вражеского глушения GPS и гарантирует высокую точность поражения цели.
"Эта функция крайне важна в Украине, где Россия активно использует радиоэлектронные средства, чтобы блокировать GPS-сигнал", - объясняет Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.
AASM может нести заряд взрывчатки весом от 250 до 1000 кг.
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В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.
А Україні хоча б ще з десяток винищувачів Міраґе 2000?
О би ще вчора...
должны идти на два шага впереди него!
а от томагавки що рлзвалять московитам всі заводииз виробництва с300-400 , іскандерів , х101,55 от це зброя зламу кацапа .