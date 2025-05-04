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Новини Допомога Україні від Франції Франція виготовляє авіабомби для України
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Франція виготовить для України 1200 високоточних авіабомб AASM Hammer, - ЗМІ

Понад тисячу авіабомб для України виготовить Франція

На 2025-й рік Францією заплановано виробництво 1 200 авіабомб AASM Hammer для українських винищувачів. У 2024‑му було виготовлено 830 таких комплектів.

Про це пише французьке видання Le Parisien, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що від початку повномасштабного російського вторгнення постачання на фронт цього авіаційно‑наземного озброєння зросли учетверо. Якщо в 2024‑му було виготовлено 830 комплектів, то на 2025‑й заплановано вже 1 200.

Видання пише, що це лише підтверджує, наскільки затребуваними ці авіабомби залишаються для України.

Модульна зброя класу "повітря-земля", вироблена французькою компанією Safran. AASM складається із двох модулів, які кріплять спереду та ззаду звичайної авіабомби: систему наведення та прискорювач. Бомба ж сама по собі - класична, виготовлена за міжнародними стандартами. Як зауважує видання, вона мало відрізняється від тих, що використовували ще у Другій світовій війні.

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Інерційна система AASM "відстежує" кутові рухи й прискорення бомби: у результаті пристрій постійно визначає своє положення та коригує траєкторію польоту. Завдяки цій функції модуль захищає бомбу від ворожого глушіння GPS і гарантує високу точність ураження цілі.

"Ця функція вкрай важлива в Україні, де росія активно використовує радіоелектронні засоби, аби блокувати GPS‑сигнал", - пояснює Франк Содо, президент Safran Electronics and Defense.

AASM може нести заряд вибухівки вагою від 250 до 1000 кг.

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Автор: 

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Дякуємо Франція!!
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04.05.2025 00:43 Відповісти
А ми скільки? Зеленский минулого року відзвітував що вже проходять успішні випробування КАБів власного виробництва. Чи на 4й рік ми досі випробування проводимо?
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04.05.2025 00:43 Відповісти
Індія підписала багатомільярдну угоду з Францією на винищувачі Rafale

В угоді на 7,5 мільярда доларів, якої досягли Індія та Франція, йдеться про закупівлю 26 французьких літаків Rafale. За інформацією від індійського Міністерства оборони, Нью-Делі придбає як одномісні, так і двомісні версії вдосконаленого винищувача. Поставки винищувачів мають розпочатися у 2028 році та, очікується, будуть завершені до 2030 року.

А Україні хоча б ще з десяток винищувачів Міраґе 2000?
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04.05.2025 00:50 Відповісти
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04.05.2025 00:52 Відповісти
Mirage 2000
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04.05.2025 00:54 Відповісти
Вів ля Франс!!!
О би ще вчора...
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04.05.2025 00:53 Відповісти
 
 