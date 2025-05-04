Вражеские беспилотники зафиксированы в Киеве и области: работают Силы ПВО
В ночь на воскресенье, 4 мая, во время атаки вражеских беспилотников в столице работают Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
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Над нами пролетів кудись. І навіть стрілянини не було.