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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Вражеские беспилотники зафиксированы в Киеве и области: работают Силы ПВО

ПВО работает по вражеским целям в Киевской области

В ночь на воскресенье, 4 мая, во время атаки вражеских беспилотников в столице работают Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Дополняется...

Автор: 

Киевская область (4149) ПВО (2771) дроны (3969)


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Київ - було(((
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04.05.2025 00:49 Ответить
Щось це лайно так стало вити, коли летить.

Над нами пролетів кудись. І навіть стрілянини не було.
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04.05.2025 01:58 Ответить
 
 