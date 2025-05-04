Ворожі безпілотники зафіксовано в Києві та області: працюють Сили ППО
У ніч на неділю, 4 травня, під час атаки ворожих безпілотників у столиці працюють Сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.
Мешканців столиці та області закликали залишатися в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар04.05.2025 00:49 Відповісти Мені подобається 0
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