Ворожі безпілотники зафіксовано в Києві та області: працюють Сили ППО

У ніч на неділю, 4 травня, під час атаки ворожих безпілотників у столиці працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців столиці та області закликали залишатися в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

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