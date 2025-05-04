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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Ворожі безпілотники зафіксовано в Києві та області: працюють Сили ППО

ППО працює по ворожих цілях на Київщині

У ніч на неділю, 4 травня, під час атаки ворожих безпілотників у столиці працюють Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Мешканців столиці та області закликали залишатися в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

Читайте також: Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА

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Київська область (4041) ППО (3211) дрони (4751)


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Київ - було(((
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04.05.2025 00:49 Відповісти
 
 