Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили

Ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:05.

О 21:16 ПС повідомили про:

групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини ;

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

"У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:19.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:23.

О 22:12 ПС повідомили про:

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;

БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;

БпЛА на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний.

О 23:12 ПС повідомили про:

БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, курс - західний;

БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - південний;

БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний.

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