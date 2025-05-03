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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили

шахеди атакують Україну

Ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:05.

О 21:16 ПС повідомили про:

  • групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини ;
  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

"У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:19.

"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:23.

О 22:12 ПС повідомили про:

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний.

О 23:12 ПС повідомили про:

  • БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, курс - західний;
  • БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - південний;
  • БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний.

Читайте також: Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4201) Повітряні сили (2667)


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Топ коментарі
+3
НУ ДА НУ ДА....ви головне по Москві на 9 травня не бийте да? - ми ж МИРОЛЮБИВІ, нас же вбивати можна скільки хочеш да?

Гребана влада НЕукраїнців.
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03.05.2025 21:22
+2
кладете табакєрку на горло, натискаєте на неї рукою, утримуючи хвилину-півтори. А для більш впевненого ререзультату можно ще одночасно і отруїти табакєркою, якщо при цьому у табакєрку покласти, наприклад, цианід калію.
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03.05.2025 21:41
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НУ ДА НУ ДА....ви головне по Москві на 9 травня не бийте да? - ми ж МИРОЛЮБИВІ, нас же вбивати можна скільки хочеш да?

Гребана влада НЕукраїнців.
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03.05.2025 21:22 Відповісти
Народ, як відчуваєте, хто зрадить Путлєра і власноручно задушить його табакеркою. Це буде Дмітрій Пєсков?
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03.05.2025 21:24 Відповісти
задушить його табакеркою?...як можна задушити табакеркою?...
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03.05.2025 21:30 Відповісти
Ну добре, табакєркою може вбивати Коняра-лавров. Дмітрій Пєсков може задушити галстуком.
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03.05.2025 21:40 Відповісти
кладете табакєрку на горло, натискаєте на неї рукою, утримуючи хвилину-півтори. А для більш впевненого ререзультату можно ще одночасно і отруїти табакєркою, якщо при цьому у табакєрку покласти, наприклад, цианід калію.
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03.05.2025 21:41 Відповісти
В мене, бляха, є мрія…, я хочу колись відкрити цензор вночі, а там не буде такої новини… й завтра не буде й післязавтра… й ніколи…
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03.05.2025 22:21 Відповісти
І одна новина - моська згоріла, уся , до останнього уzzошв@йне!
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03.05.2025 23:31 Відповісти
припинення вогню кажете, з 8 по 11те? - ну ну...
кількість хворих потенціальних відвідувальників кацапського шабашу стрімко зростає - якась хворь інфекціонна на них напала,
і це тільки 3тє травня....
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03.05.2025 23:31 Відповісти
 
 