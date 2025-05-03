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Росіяни запустили ударні БпЛА по Україні, - Повітряні сили
Ввечері суботи, 3 травня, в повітряному просторі України фіксувалися ворожі ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:05.
О 21:16 ПС повідомили про:
- групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини ;
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
"У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі сходу", - повідомлялося о 21:19.
"Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:23.
О 22:12 ПС повідомили про:
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
- БпЛА на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний.
О 23:12 ПС повідомили про:
- БпЛА в районі Кременчуцького водосховища, курс - західний;
- БпЛА на північному заході Чернігівщини, курс - південний;
- БпЛА на заході Полтавщини, курс - західний.
Топ коментарі
+3 Михайло Иляш
показати весь коментар03.05.2025 21:22
+2 Urs
показати весь коментар03.05.2025 21:41
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Гребана влада НЕукраїнців.
кількість хворих потенціальних відвідувальників кацапського шабашу стрімко зростає - якась хворь інфекціонна на них напала,
і це тільки 3тє травня....