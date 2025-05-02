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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни запустили шахеди

Ввечері 2 травня в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники. Ворожі дрони летіли з південного та північного напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий ударний БпЛА на Миколаївщину з півдня", - повідомлялося о 18:55.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області", - повідомлялося о 20:11.

"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:36.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:08 повідомлялося про:

  • Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину;
  • Група ударних БпЛА на Чернігівщині;
  • Курс південно-західний;
  • Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.

"Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:10. 

Читайте також: Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

Автор: 

безпілотник (4198) Повітряні сили (2665)


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02.05.2025 20:51 Відповісти
Головне на забути запустити дрони по Червоній площі на дєвятамая ілі зассал, наш гнусавий хрипатий гундос?
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02.05.2025 21:09 Відповісти
Терор кремлівського ублюдка продовжується
з новою силою 😡
Москальня кончена залучила до своєї армії всіх , хто
хоче бабла , так як самі орки не взмозі перемогти
нашу армію !
Здохнуть всі виродки , які сунуться до нас !!
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02.05.2025 21:11 Відповісти
Поки, Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом щодо припинення війни РФ проти України, прутін (в миру-*****), продовжую убивати ЩОДЕННО Українців, знову, запустивши дрони-убивці, в Україну!
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02.05.2025 21:20 Відповісти
 
 