Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 2 травня в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники. Ворожі дрони летіли з південного та північного напрямків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий ударний БпЛА на Миколаївщину з півдня", - повідомлялося о 18:55.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області", - повідомлялося о 20:11.

"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:36.

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

О 21:08 повідомлялося про:

Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину;

Група ударних БпЛА на Чернігівщині;

Курс південно-західний;

Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.

"Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:10.

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