Росіяни запустили ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 2 травня в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники. Ворожі дрони летіли з південного та північного напрямків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Ворожий ударний БпЛА на Миколаївщину з півдня", - повідомлялося о 18:55.
"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області", - повідомлялося о 20:11.
"Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 20:36.
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
О 21:08 повідомлялося про:
- Група ударних БпЛА на Сумщині. Курс на Полтавщину;
- Група ударних БпЛА на Чернігівщині;
- Курс південно-західний;
- Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області.
"Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 21:10.
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з новою силою 😡
Москальня кончена залучила до своєї армії всіх , хто
хоче бабла , так як самі орки не взмозі перемогти
нашу армію !
Здохнуть всі виродки , які сунуться до нас !!