Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером 2 мая в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Вражеские дроны летели с южного и северного направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеский ударный БпЛА на Николаевщину с юга", - сообщалось в 18:55.

"Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области", - сообщалось в 20:11.

"Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:36.

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