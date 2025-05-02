Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером 2 мая в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Вражеские дроны летели с южного и северного направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вражеский ударный БпЛА на Николаевщину с юга", - сообщалось в 18:55.
"Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области", - сообщалось в 20:11.
"Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:36.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з новою силою 😡
Москальня кончена залучила до своєї армії всіх , хто
хоче бабла , так як самі орки не взмозі перемогти
нашу армію !
Здохнуть всі виродки , які сунуться до нас !!