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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

россияне запустили шахиды

Вечером 2 мая в воздушном пространстве Украины фиксировались ударные российские беспилотники. Вражеские дроны летели с южного и северного направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеский ударный БпЛА на Николаевщину с юга", - сообщалось в 18:55.

"Угроза применения ударных БпЛА для Сумской области", - сообщалось в 20:11.

"Черниговская область - угроза применения ударных БпЛА", - сообщалось в 20:36.

Читайте также: Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

Автор: 

беспилотник (3634) Воздушные силы (2324)


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02.05.2025 20:51 Ответить
Головне на забути запустити дрони по Червоній площі на дєвятамая ілі зассал, наш гнусавий хрипатий гундос?
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02.05.2025 21:09 Ответить
Терор кремлівського ублюдка продовжується
з новою силою 😡
Москальня кончена залучила до своєї армії всіх , хто
хоче бабла , так як самі орки не взмозі перемогти
нашу армію !
Здохнуть всі виродки , які сунуться до нас !!
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02.05.2025 21:11 Ответить
 
 