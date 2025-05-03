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Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы
Вечером субботы, 3 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.
В 21:16 ПС сообщили о:
- группы БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину и на Криворожский р-н Днепропетровщины;
- БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-восточный.
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+3 Михайло Иляш
показать весь комментарий03.05.2025 21:22
+2 Urs
показать весь комментарий03.05.2025 21:41
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