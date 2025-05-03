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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

шахиды атакуют Украину

Вечером субботы, 3 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.

В 21:16 ПС сообщили о:

  • группы БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину и на Криворожский р-н Днепропетровщины;
  • БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-восточный.

Читайте также: Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3637) Воздушные силы (2327)


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Топ комментарии
+3
НУ ДА НУ ДА....ви головне по Москві на 9 травня не бийте да? - ми ж МИРОЛЮБИВІ, нас же вбивати можна скільки хочеш да?

Гребана влада НЕукраїнців.
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03.05.2025 21:22
+2
кладете табакєрку на горло, натискаєте на неї рукою, утримуючи хвилину-півтори. А для більш впевненого ререзультату можно ще одночасно і отруїти табакєркою, якщо при цьому у табакєрку покласти, наприклад, цианід калію.
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03.05.2025 21:41
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НУ ДА НУ ДА....ви головне по Москві на 9 травня не бийте да? - ми ж МИРОЛЮБИВІ, нас же вбивати можна скільки хочеш да?

Гребана влада НЕукраїнців.
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03.05.2025 21:22 Ответить
Народ, як відчуваєте, хто зрадить Путлєра і власноручно задушить його табакеркою. Це буде Дмітрій Пєсков?
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03.05.2025 21:24 Ответить
задушить його табакеркою?...як можна задушити табакеркою?...
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03.05.2025 21:30 Ответить
Ну добре, табакєркою може вбивати Коняра-лавров. Дмітрій Пєсков може задушити галстуком.
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03.05.2025 21:40 Ответить
кладете табакєрку на горло, натискаєте на неї рукою, утримуючи хвилину-півтори. А для більш впевненого ререзультату можно ще одночасно і отруїти табакєркою, якщо при цьому у табакєрку покласти, наприклад, цианід калію.
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03.05.2025 21:41 Ответить
якщо не буде удару по параду підарасів,мені така держава не потрібна.
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03.05.2025 21:34 Ответить
В мене, бляха, є мрія…, я хочу колись відкрити цензор вночі, а там не буде такої новини… й завтра не буде й післязавтра… й ніколи…
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03.05.2025 22:21 Ответить
 
 