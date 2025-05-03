Россияне запустили ударные БПЛА по Украине, - Воздушные силы

Вечером субботы, 3 мая, в воздушном пространстве Украины фиксировались вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Херсонская, Николаевская области - угроза применения врагом ударных БпЛА", - сообщалось в 21:05.

В 21:16 ПС сообщили о:

группы БпЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину и на Криворожский р-н Днепропетровщины;

БпЛА на юго-западе Днепропетровщины, курс - северо-восточный.

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