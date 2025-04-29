Київщину атакують безпілотники, працює ППО, - ОВА
В ніч на 29 квітня російські безпілотники атакують Київську область.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо ввечері 28 квітня російська армія запустила по Україні ударні БпЛА.
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