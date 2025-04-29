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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Киевскую область атакуют беспилотники, работает ПВО, - ОВА

зсу,ппо

В ночь на 29 апреля российские беспилотники атакуют Киевскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО, не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Напомним вечером 28 апреля российская армия запустила по Украине ударные БпЛА.

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Автор: 

беспилотник (3617) Киевская область (4142) ПВО (2763) Воздушные атаки на Киев (723) Шахед (1014)


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