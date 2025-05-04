В Швеции пригрозили пророссийским участникам автопробега к 9 мая: Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашей безопасности
Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Expressen и сообщение Югана Форсселла в соцсети X.
Шведские СМИ выяснили, что организаторы ежегодного автопробега связаны с российской пропагандистской платформой "Бессмертный полк", которая традиционно проводит мероприятия к 9 мая не только в РФ, но и за рубежом.
В частности, среди участников бывший член неонацистской группировки, экс-сотрудник МВД России и публичные сторонники политики диктатора РФ Владимира Путина.
Форсселл предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.
"Связи с экстремистскими движениями могут стать основанием для пересмотра права на проживание в Швеции. Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашему общественному порядку или безопасности",- сказал министр.
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а вже потім кацапське победобесіє - можем павтаріть!
Як і під час Першої світової війни, Швеція офіційно зберігала нейтралітет і в Другій світовій війні.
Швеція була під німецьким впливом протягом більшої частини війни, оскільки зв'язки з іншими частинами світу були відрізані через блокаду. Уряд Швеції вважав, що відкрита конфронтація з Німеччиною була б поганою ідеєю, і пішов на низку поступок.
Швеція також постачала сталь та оброблені деталі до Німеччини, надавала Третьому рейху кредити протягом усієї війни.
Щоправда, Швеція підтримала Норвезький рух спротиву.
Під час Другої світової війни, Швеція не приєдналася ні до антигітлерівської коаліції, ні до країн Осі.
хто до неї міг добігти.
давайте вже до кінця, а не тільки за метали, а то аж рудим затхнуло...
і по унітазу один одному будуть маляви в целофані відправлять.
свято в це вірю...
я таких братів на *** вертів....
це саме це він самка і всіх кормить...
З «георгіївськіми лєнтами»,червоними прапорами і «бєссмєртним полком».
Італія мовчки спостерігала.
Є ж інші методи - ЕВТАНАЗІЯ...
рашизм это опасность хуже короны, от него только одно лекарство -полное уничтожение до последней клеточки!
нахуна родину с концами
нквс ну ви молодці широта думки у вас працює!
Але прийде час і у ваші теплі кабінети зайде солдат і буде вас розстрвлювати як найстрашнішу хворобу планети.
Тепер черга за СБУ, Нацполіцією, тому що вже на сьогодні стало достовірно відомо, що такий собі про-російський "Союз радянських офіцерів", нашадок КПУ, що є юридично ветеранською, а фактично російською терористичною організацією, в день 9 травня 2025 року по всій Україні планує провести акції "вшанування пам'яті" радянської окупаційної армії, перемоги радянського народу у великій відчизняній війні, та вчинення різного роду провокацій в містах, селищах!!!
Все це потім буде викладено на російських пабліках.
Шановні Українці та Українки!
Не дамо про-русацькій мерзоті під виглядом ветеранів війни, доречі вони такими вже й не можуть бути, бо справжні ветерани малиб при житті вік 95-100 років, підняти голови в Україні та зпаплюжити пам'ять героїв ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!!! СЛАВА ЗСУ!!!
А як, наприклад, бути з цим :
27 січня 1945 року радянські солдати 60-ї армії 1-го Українського фронту увійшли до німецького концентраційного табору смерті «Аушвіц». На момент звільнення у таборі залишилось понад сім тисяч покинутих вʼязнів, в тому числі кілька сотень дітей.
27 січня, в день звільнення табору смерті, у всьому світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.