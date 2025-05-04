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Новости Пророссийские активисты планируют мероприятие в Швеции
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В Швеции пригрозили пророссийским участникам автопробега к 9 мая: Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашей безопасности

Участников празднования 9 мая в Швеции могут лишить проживания

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Expressen и сообщение Югана Форсселла в соцсети X.

Шведские СМИ выяснили, что организаторы ежегодного автопробега связаны с российской пропагандистской платформой "Бессмертный полк", которая традиционно проводит мероприятия к 9 мая не только в РФ, но и за рубежом.

В частности, среди участников бывший член неонацистской группировки, экс-сотрудник МВД России и публичные сторонники политики диктатора РФ Владимира Путина.

Форсселл предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.

"Связи с экстремистскими движениями могут стать основанием для пересмотра права на проживание в Швеции. Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашему общественному порядку или безопасности",- сказал министр.

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Автор: 

Швеция (1004) автопробег (102)


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Топ комментарии
+23
Кацапи -це пандемія. А вакцина-це напалм.
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04.05.2025 02:51
+20
та ви не обурюватися маєте, а взагалі маєте заборонити проводити той фашистський шабаш.
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04.05.2025 01:54
+17
Так їм же ***** на жертви. Аби був привід набухатися.
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04.05.2025 01:50
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спочятку відплачемо всіх загиблих в тій війні 8го травня,
а вже потім кацапське победобесіє - можем павтаріть!
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04.05.2025 01:41 Ответить
uk.wikipedia

Як і під час Першої світової війни, Швеція офіційно зберігала нейтралітет і в Другій світовій війні.

Швеція була під німецьким впливом протягом більшої частини війни, оскільки зв'язки з іншими частинами світу були відрізані через блокаду. Уряд Швеції вважав, що відкрита конфронтація з Німеччиною була б поганою ідеєю, і пішов на низку поступок.
Швеція також постачала сталь та оброблені деталі до Німеччини, надавала Третьому рейху кредити протягом усієї війни.
Щоправда, Швеція підтримала Норвезький рух спротиву.
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04.05.2025 01:42 Ответить
Шведська доктрина нейтралітету часто простежується до XIX століття, оскільки країна не перебувала у стані війни з кінця Шведсько-норезької війни 1814 р.
Під час Другої світової війни, Швеція не приєдналася ні до антигітлерівської коаліції, ні до країн Осі.
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04.05.2025 01:46 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько
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04.05.2025 07:48 Ответить
але Швеція і давала притулок біженцям з бідніметчіної Франції і всіх,
хто до неї міг добігти.
давайте вже до кінця, а не тільки за метали, а то аж рудим затхнуло...
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04.05.2025 01:48 Ответить
Україна 4тий рік кровью обливається, але кацапняву нафту качяє...
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04.05.2025 01:50 Ответить
Всьой світ оплакує жертв тоі війни 8 травня, і тількі кацапси святкують шо втратили десятки міліонів душ, це якесь садо-мазо!
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04.05.2025 01:48 Ответить
Так їм же ***** на жертви. Аби був привід набухатися.
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04.05.2025 01:50 Ответить
Їм є що святкувати. Вони захопили східну Європу під правління кгб, яку Рузвельт їм віддав після війни і сиділи там майже півстоліття. Їхні паради - це нагадування європейцям, що вони хочуть повернути все взад та можуть пафтаріть.
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04.05.2025 09:03 Ответить
та ви не обурюватися маєте, а взагалі маєте заборонити проводити той фашистський шабаш.
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04.05.2025 01:54 Ответить
А краще гнати статевими ганчірками - "Форсселл запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня."
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04.05.2025 08:37 Ответить
статевими ганчірками?! потужно )))
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04.05.2025 10:15 Ответить
То ж мем такий! Йому вже років 10. Є ще "пекельні борошна" та ще низка таких же витворів гугл-перекладача. Так що не дивуйтеся.
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04.05.2025 10:45 Ответить
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04.05.2025 10:58 Ответить
Кацапи -це пандемія. А вакцина-це напалм.
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04.05.2025 02:51 Ответить
зелена псіна сяде і з їрмаком буде перезстукуватися через стінку.
і по унітазу один одному будуть маляви в целофані відправлять.
свято в це вірю...
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04.05.2025 02:51 Ответить
Єкстадиція з наступною ексгумацією?
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04.05.2025 02:59 Ответить
чому кацапи смердючи завжди звертаються до українців "брат"?
я таких братів на *** вертів....
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04.05.2025 03:09 Ответить
кияне - бачите лисого і 4 підбородка?
це саме це він самка і всіх кормить...
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04.05.2025 04:30 Ответить
В Італії вже відбувся«парад».
З «георгіївськіми лєнтами»,червоними прапорами і «бєссмєртним полком».
Італія мовчки спостерігала.
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04.05.2025 04:38 Ответить
Навіщо попереджувати. Треба нах.... гнати з країни.
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04.05.2025 04:59 Ответить
Та нетреба нікого депортувати!
Є ж інші методи - ЕВТАНАЗІЯ...
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04.05.2025 06:51 Ответить
Я так думаю, плакати з нагадуванням "Можем повторить!", в "учасників автопробігу", уже заготовлені?
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04.05.2025 07:11 Ответить
К сожалению, практически во всех европейских странах власти не осознают той реальной опасности которую их государствам представляют проживающие у них рашисты, всё пока идёт на уровне разговоров и пустых угроз, а путлеровцы не дремлют, они разлагают население всеми доступными и недоступными способами, включая такие пробеги, митинги и прочие сходняки.

рашизм это опасность хуже короны, от него только одно лекарство -полное уничтожение до последней клеточки!
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04.05.2025 07:48 Ответить
Всем лаптеногим надо автопробежаться наху на родину с концами
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04.05.2025 08:22 Ответить
Правильное решение
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04.05.2025 08:29 Ответить
А у Вашингтоні дозволили провести цей шабаш. Кацапня біля Білого дому буде дівятамая святкувати під гармонь у пілотках співати: с чего начінаєтся родіна…
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04.05.2025 09:05 Ответить
Вони продумані безсмертний полк завуалірували під гей парад
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04.05.2025 09:50 Ответить
Ну в Скандинавії в оплоті демокрітії і свободи ,проводити сатаниські ритуали московитів.
нквс ну ви молодці широта думки у вас працює!
Але прийде час і у ваші теплі кабінети зайде солдат і буде вас розстрвлювати як найстрашнішу хворобу планети.
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04.05.2025 09:10 Ответить
ШВЕДИ, ВИ СУПЕР! 👍
Тепер черга за СБУ, Нацполіцією, тому що вже на сьогодні стало достовірно відомо, що такий собі про-російський "Союз радянських офіцерів", нашадок КПУ, що є юридично ветеранською, а фактично російською терористичною організацією, в день 9 травня 2025 року по всій Україні планує провести акції "вшанування пам'яті" радянської окупаційної армії, перемоги радянського народу у великій відчизняній війні, та вчинення різного роду провокацій в містах, селищах!!!
Все це потім буде викладено на російських пабліках.
Шановні Українці та Українки!
Не дамо про-русацькій мерзоті під виглядом ветеранів війни, доречі вони такими вже й не можуть бути, бо справжні ветерани малиб при житті вік 95-100 років, підняти голови в Україні та зпаплюжити пам'ять героїв ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!!! СЛАВА ЗСУ!!!
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04.05.2025 09:26 Ответить
..."вшанування пам'яті" радянської окупаційної армії...

А як, наприклад, бути з цим :

27 січня 1945 року радянські солдати 60-ї армії 1-го Українського фронту увійшли до німецького концентраційного табору смерті «Аушвіц». На момент звільнення у таборі залишилось понад сім тисяч покинутих вʼязнів, в тому числі кілька сотень дітей.

27 січня, в день звільнення табору смерті, у всьому світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
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04.05.2025 10:15 Ответить
Ніяк не бути, поміняли освєнцим на гулаг. тілько дебіли таке можуть святкувати
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04.05.2025 10:31 Ответить
більшовики і нацисти для українців одинакові вороги. і ще невідомо хто більше винищив українців, гітлерівці чи більшовики.
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04.05.2025 11:06 Ответить
Всіх кацапів на парашу!!!
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04.05.2025 11:07 Ответить
 
 