В Швеции пригрозили пророссийским участникам автопробега к 9 мая: Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашей безопасности

Министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселль возмутился проведением в Стокгольме пророссийского автопробега по случаю 9 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Expressen и сообщение Югана Форсселла в соцсети X.

Шведские СМИ выяснили, что организаторы ежегодного автопробега связаны с российской пропагандистской платформой "Бессмертный полк", которая традиционно проводит мероприятия к 9 мая не только в РФ, но и за рубежом.

В частности, среди участников бывший член неонацистской группировки, экс-сотрудник МВД России и публичные сторонники политики диктатора РФ Владимира Путина.

Форсселл предложил лишать вида на жительство участников празднования 9 мая.

"Связи с экстремистскими движениями могут стать основанием для пересмотра права на проживание в Швеции. Мы не обязаны предоставлять убежище тем, кто угрожает нашему общественному порядку или безопасности",- сказал министр.

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