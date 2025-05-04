У Швеції пригрозили проросійським учасникам автопробігу до 9 травня: Ми не зобов’язані надавати притулок тим, хто загрожує нашій безпеці
Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Expressen та допис Югана Форсселла у соцмережі X.
Шведські ЗМІ з’ясували, що організатори щорічного автопробігу пов’язані з російською пропагандистською платформою "Безсмертний полк", яка традиційно проводить заходи до 9 травня не лише в РФ, а й за кордоном.
Зокрема, серед учасників колишній член неонацистського угруповання, експрацівник МВС Росії та публічні прибічники політики диктатора РФ Володимира Путіна.
Форсселл запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня.
"Зв’язки з екстремістськими рухами можуть стати підставою для перегляду права на проживання у Швеції. Ми не зобов’язані надавати прихисток тим, хто загрожує нашому суспільному порядку чи безпеці",- сказав міністр.
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а вже потім кацапське победобесіє - можем павтаріть!
Як і під час Першої світової війни, Швеція офіційно зберігала нейтралітет і в Другій світовій війні.
Швеція була під німецьким впливом протягом більшої частини війни, оскільки зв'язки з іншими частинами світу були відрізані через блокаду. Уряд Швеції вважав, що відкрита конфронтація з Німеччиною була б поганою ідеєю, і пішов на низку поступок.
Швеція також постачала сталь та оброблені деталі до Німеччини, надавала Третьому рейху кредити протягом усієї війни.
Щоправда, Швеція підтримала Норвезький рух спротиву.
Під час Другої світової війни, Швеція не приєдналася ні до антигітлерівської коаліції, ні до країн Осі.
хто до неї міг добігти.
давайте вже до кінця, а не тільки за метали, а то аж рудим затхнуло...
і по унітазу один одному будуть маляви в целофані відправлять.
свято в це вірю...
я таких братів на *** вертів....