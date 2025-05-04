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Новини Проросійські активісти планують захід у Швеції
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У Швеції пригрозили проросійським учасникам автопробігу до 9 травня: Ми не зобов’язані надавати притулок тим, хто загрожує нашій безпеці

Учасників святкування 9 травня у Швеції можуть позбавити проживання

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Expressen та допис Югана Форсселла у соцмережі X.

Шведські ЗМІ з’ясували, що організатори щорічного автопробігу пов’язані з російською пропагандистською платформою "Безсмертний полк", яка традиційно проводить заходи до 9 травня не лише в РФ, а й за кордоном.

Зокрема, серед учасників колишній член неонацистського угруповання, експрацівник МВС Росії та публічні прибічники політики диктатора РФ Володимира Путіна.

Форсселл запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня.

"Зв’язки з екстремістськими рухами можуть стати підставою для перегляду права на проживання у Швеції. Ми не зобов’язані надавати прихисток тим, хто загрожує нашому суспільному порядку чи безпеці",- сказав міністр.

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Автор: 

Швеція (957) автопробіг (25)


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Топ коментарі
+2
та ви не обурюватися маєте, а взагалі маєте заборонити проводити той фашистський шабаш.
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04.05.2025 01:54
+2
Кацапи -це пандемія. А вакцина-це напалм.
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04.05.2025 02:51
+1
спочятку відплачемо всіх загиблих в тій війні 8го травня,
а вже потім кацапське победобесіє - можем павтаріть!
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04.05.2025 01:41
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спочятку відплачемо всіх загиблих в тій війні 8го травня,
а вже потім кацапське победобесіє - можем павтаріть!
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04.05.2025 01:41 Відповісти
uk.wikipedia

Як і під час Першої світової війни, Швеція офіційно зберігала нейтралітет і в Другій світовій війні.

Швеція була під німецьким впливом протягом більшої частини війни, оскільки зв'язки з іншими частинами світу були відрізані через блокаду. Уряд Швеції вважав, що відкрита конфронтація з Німеччиною була б поганою ідеєю, і пішов на низку поступок.
Швеція також постачала сталь та оброблені деталі до Німеччини, надавала Третьому рейху кредити протягом усієї війни.
Щоправда, Швеція підтримала Норвезький рух спротиву.
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04.05.2025 01:42 Відповісти
Шведська доктрина нейтралітету часто простежується до XIX століття, оскільки країна не перебувала у стані війни з кінця Шведсько-норезької війни 1814 р.
Під час Другої світової війни, Швеція не приєдналася ні до антигітлерівської коаліції, ні до країн Осі.
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04.05.2025 01:46 Відповісти
але Швеція і давала притулок біженцям з бідніметчіної Франції і всіх,
хто до неї міг добігти.
давайте вже до кінця, а не тільки за метали, а то аж рудим затхнуло...
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04.05.2025 01:48 Відповісти
Україна 4тий рік кровью обливається, але кацапняву нафту качяє...
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04.05.2025 01:50 Відповісти
Всьой світ оплакує жертв тоі війни 8 травня, і тількі кацапси святкують шо втратили десятки міліонів душ, це якесь садо-мазо!
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04.05.2025 01:48 Відповісти
Так їм же ***** на жертви. Аби був привід набухатися.
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04.05.2025 01:50 Відповісти
та ви не обурюватися маєте, а взагалі маєте заборонити проводити той фашистський шабаш.
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04.05.2025 01:54 Відповісти
Кацапи -це пандемія. А вакцина-це напалм.
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04.05.2025 02:51 Відповісти
зелена псіна сяде і з їрмаком буде перезстукуватися через стінку.
і по унітазу один одному будуть маляви в целофані відправлять.
свято в це вірю...
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04.05.2025 02:51 Відповісти
Єкстадиція з наступною ексгумацією?
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04.05.2025 02:59 Відповісти
чому кацапи смердючи завжди звертаються до українців "брат"?
я таких братів на *** вертів....
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04.05.2025 03:09 Відповісти
 
 