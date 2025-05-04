У Швеції пригрозили проросійським учасникам автопробігу до 9 травня: Ми не зобов’язані надавати притулок тим, хто загрожує нашій безпеці

Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселль обурився проведенням у Стокгольмі проросійського автопробігу з нагоди 9 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Expressen та допис Югана Форсселла у соцмережі X.

Шведські ЗМІ з’ясували, що організатори щорічного автопробігу пов’язані з російською пропагандистською платформою "Безсмертний полк", яка традиційно проводить заходи до 9 травня не лише в РФ, а й за кордоном.

Зокрема, серед учасників колишній член неонацистського угруповання, експрацівник МВС Росії та публічні прибічники політики диктатора РФ Володимира Путіна.

Форсселл запропонував позбавляти посвідки на проживання учасників святкування 9 травня.

"Зв’язки з екстремістськими рухами можуть стати підставою для перегляду права на проживання у Швеції. Ми не зобов’язані надавати прихисток тим, хто загрожує нашому суспільному порядку чи безпеці",- сказав міністр.

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