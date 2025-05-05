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Новости Ближний стрелковый бой
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Спецназовцы НГУ на БТР-4Е штурмуют и захватывают вражескую позицию на Покровском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы-нацгвардейцы на БТР-4Е атаковали и захватили вражескую позицию на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Штурмовая группа 4-го батальона оперативного назначения "Фенрир" из 3-й бригады НГУ "Спартан" на БТР-4Е ворвалась на территорию, подконтрольную врагу на Покровском направлении, и успешно отбила позицию", - отмечается в комментарии к видео.

Также смотрите: Боевая работа экипажа украинского танка из 3-й ОШБр. ВИДЕО

Автор: 

спецназ (617) Донецкая область (9746) Национальная гвардия (2131) Покровск (605) бой (168) Покровский район (591)


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Слава ЗСУ,хлопцям респект !
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05.05.2025 10:41 Ответить
Пилите сук, Воины Света!
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05.05.2025 11:16 Ответить
"Буцефали" - вони ще є.
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05.05.2025 11:16 Ответить
Слава Героям!
Здоров'я і всього доброго!
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05.05.2025 11:28 Ответить
 
 