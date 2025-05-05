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Спецназовцы НГУ на БТР-4Е штурмуют и захватывают вражескую позицию на Покровском направлении. ВИДЕО
Спецназовцы-нацгвардейцы на БТР-4Е атаковали и захватили вражескую позицию на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Штурмовая группа 4-го батальона оперативного назначения "Фенрир" из 3-й бригады НГУ "Спартан" на БТР-4Е ворвалась на территорию, подконтрольную врагу на Покровском направлении, и успешно отбила позицию", - отмечается в комментарии к видео.
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