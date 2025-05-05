Спецназовцы НГУ на БТР-4Е штурмуют и захватывают вражескую позицию на Покровском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы-нацгвардейцы на БТР-4Е атаковали и захватили вражескую позицию на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Штурмовая группа 4-го батальона оперативного назначения "Фенрир" из 3-й бригады НГУ "Спартан" на БТР-4Е ворвалась на территорию, подконтрольную врагу на Покровском направлении, и успешно отбила позицию", - отмечается в комментарии к видео.

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