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Боевая работа экипажа украинского танка из 3-й ОШБр. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских танкистов из 3-й ОШБр во время освобождения села Надия на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи экипаж танка ведет обстрел позиции оккупантов и поддерживает действия пехотных подразделений.
"Рассвет, начало наступления под танковые выстрелы. Это огневая поддержка бойцов Третьей штурмовой во время операции по освобождению села Надия на Луганщине. В главных ролях - взвод "Буча" 3-й роты Танкового батальона бригады. И бойцы простреливают вражеские позиции, чтобы высвободить запад для пехоты", - отмечается в комментарии к видео.
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Qq Qqq #455433
показать весь комментарий25.04.2025 14:41 Ответить Мне нравится 1
Luiza
показать весь комментарий25.04.2025 14:55 Ответить Мне нравится 1
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