Боевая работа экипажа украинского танка из 3-й ОШБр. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских танкистов из 3-й ОШБр во время освобождения села Надия на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи экипаж танка ведет обстрел позиции оккупантов и поддерживает действия пехотных подразделений.

"Рассвет, начало наступления под танковые выстрелы. Это огневая поддержка бойцов Третьей штурмовой во время операции по освобождению села Надия на Луганщине. В главных ролях - взвод "Буча" 3-й роты Танкового батальона бригады. И бойцы простреливают вражеские позиции, чтобы высвободить запад для пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Бойцы 3-й ОШБр зачищают перелесок во время освобождения села Надия на Луганщине: "Зараз би колонку і музички навалить, щоб п#дари й вмерли зразу нах#й". ВИДЕО