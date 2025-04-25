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Новости Видео Бои на востоке Украины
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Боевая работа экипажа украинского танка из 3-й ОШБр. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинских танкистов из 3-й ОШБр во время освобождения села Надия на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи экипаж танка ведет обстрел позиции оккупантов и поддерживает действия пехотных подразделений.

"Рассвет, начало наступления под танковые выстрелы. Это огневая поддержка бойцов Третьей штурмовой во время операции по освобождению села Надия на Луганщине. В главных ролях - взвод "Буча" 3-й роты Танкового батальона бригады. И бойцы простреливают вражеские позиции, чтобы высвободить запад для пехоты", - отмечается в комментарии к видео.

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танк (2256) бой (166) 3-я Отдельная штурмовая бригада (420)


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Смерть окупантам!
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25.04.2025 14:41 Ответить
ой який же ти Красень бородатий, на Лісовика схожий ,в степу України 😘 !Слава ЗСУ!!!
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25.04.2025 14:55 Ответить
 
 