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Новини Відео Бої на сході України
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Бойова робота екіпажу українського танка із 3-ї ОШБр. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських танкістів із 3-ї ОШБр під час визволення села Надія на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі екіпаж танка веде обстріл позиції окупантів та підтримує дії піхотних підрозділів.

"Світанок, початок наступу під танкові постріли. Це вогнева підтримка бійців Третьої штурмової під час операції зі звільнення села Надія на Луганщині. У головних ролях - взвод "Буча" 3-ї роти Танкового батальйону бригади. І бійці прострілюють ворожі позиції, щоб вивільнити захід для піхоти", - зазначається у коментарі до відео.

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танк (2067) бій (165) 3 Окрема штурмова бригада (433)


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Смерть окупантам!
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25.04.2025 14:41 Відповісти
ой який же ти Красень бородатий, на Лісовика схожий ,в степу України 😘 !Слава ЗСУ!!!
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25.04.2025 14:55 Відповісти
До щему в серці! Незламні! Слава Героям!
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25.04.2025 15:16 Відповісти
Нарешті почався контрнаступ
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25.04.2025 15:17 Відповісти
 
 