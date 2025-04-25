Бойова робота екіпажу українського танка із 3-ї ОШБр. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українських танкістів із 3-ї ОШБр під час визволення села Надія на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі екіпаж танка веде обстріл позиції окупантів та підтримує дії піхотних підрозділів.

"Світанок, початок наступу під танкові постріли. Це вогнева підтримка бійців Третьої штурмової під час операції зі звільнення села Надія на Луганщині. У головних ролях - взвод "Буча" 3-ї роти Танкового батальйону бригади. І бійці прострілюють ворожі позиції, щоб вивільнити захід для піхоти", - зазначається у коментарі до відео.

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