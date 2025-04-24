Зачистка російської техніки на Харківщині: окупанти втратили БМП-3, танк, гармати й вантажівки. ВIДЕО

Добірка ударів по ворожих цілях на Харківщині від бійців Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Відповідно відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Пілоти батальйону безпілотних систем бригади поцілили у БМП, БМП-3 і танк. Влучили по російських вантажівках, гарматах, міномету, антені, техніці в укритті й по піхоті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вісім окупантів "200", семеро - "300" і мінус ворожий БМП: бійці 3-ї штурмової бригади відбили атаку армії РФ на Харківщині. ВIДЕО