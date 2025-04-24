Зачистка російської техніки на Харківщині: окупанти втратили БМП-3, танк, гармати й вантажівки. ВIДЕО
Добірка ударів по ворожих цілях на Харківщині від бійців Третьої штурмової бригади ЗСУ.
Відповідно відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Пілоти батальйону безпілотних систем бригади поцілили у БМП, БМП-3 і танк. Влучили по російських вантажівках, гарматах, міномету, антені, техніці в укритті й по піхоті.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар24.04.2025 20:28 Відповісти Мені подобається 1
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