Зачистка российской техники на Харьковщине: оккупанты потеряли БМП-3, танк, орудия и грузовики. ВИДЕО
Подборка ударов по вражеским целям на Харьковщине от бойцов Третьей штурмовой бригады ВСУ.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Пилоты батальона беспилотных систем бригады попали в БМП, БМП-3 и танк. Попали по российским грузовикам, орудиям, миномету, антенне, технике в укрытии и по пехоте.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий24.04.2025 20:28 Ответить Мне нравится 1
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