Зачистка российской техники на Харьковщине: оккупанты потеряли БМП-3, танк, орудия и грузовики. ВИДЕО

Подборка ударов по вражеским целям на Харьковщине от бойцов Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Пилоты батальона беспилотных систем бригады попали в БМП, БМП-3 и танк. Попали по российским грузовикам, орудиям, миномету, антенне, технике в укрытии и по пехоте.

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