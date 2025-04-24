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Зачистка российской техники на Харьковщине: оккупанты потеряли БМП-3, танк, орудия и грузовики. ВИДЕО

Подборка ударов по вражеским целям на Харьковщине от бойцов Третьей штурмовой бригады ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Пилоты батальона беспилотных систем бригады попали в БМП, БМП-3 и танк. Попали по российским грузовикам, орудиям, миномету, антенне, технике в укрытии и по пехоте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восемь оккупантов "200", семеро - "300" и минус вражеский БМП: бойцы 3-й штурмовой бригады отбили атаку армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

3-я Отдельная штурмовая бригада (420) Харьковская область (810) война в Украине (3902)


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24.04.2025 20:28 Ответить
 
 