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Новости Видео Боевые действия на Харьковщине
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Восемь оккупантов - "200", семеро - "300" и минус вражеский БМП: бойцы 3-й Штурмовой бригады отбили атаку армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

Операторы дронов и артиллеристы Третьей штурмовой бригады остановили атаку оккупантов на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Враг привлек к штурму две БМП, багги, пехоту и собирался прорваться на позиции бойцов Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. Первую беху ликвидировали, как только десантировала пехоту, и пока горело - сбросами и артой начали разбирать живую силу противника в посадке. На дронах догнали вторую машину и нанесли поражения. Багги, выехавшие на подмогу россиянам с другого направления, вовремя зафиксировали с неба и успешно сожгли. Неудачная попытка штурма стоила противнику 8 двухсотых и 7 - трехсотых россиян, уничтоженной дотла БМП и 3 ЛАТ", - говорится в комментарии к записи.

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артиллерия (635) дроны (3917) бой (164) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418) Харьковская область (792)


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18.04.2025 15:57 Ответить
 
 