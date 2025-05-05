68 населенных пунктов в 5 областях обесточены в результате непогоды, - "Укрэнерго"

В 68 населенных пунктах в 5 областях зафиксировано отключение света в результате непогоды.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, град, порывы ветра) - на утро были полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над тем, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", - говорится в сообщении.

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