68 населених пунктів у 5 областях знеструмлено внаслідок негоди, - "Укренерго"

У 68 населених пунктах в 5 областях зафіксовано відключення світла внаслідок негоди.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, град, пориви вітру) — на ранок були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у 5 областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидже зажитивити усіх абонентів", - йдеться в повідомленні.

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