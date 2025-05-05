Дело экс-заместителя главы ГФС Билана о списании налогов на 640 миллионов передано в суд, - САП
Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя председателя ГФС Украины по обвинению в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.
Как уже сообщалось, в рамках досудебного расследования установлено, что в июне 2017 года первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, действуя в интересах субъекта хозяйствования, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов ГФС Украины. Учитывая бездействие служащего, эту жалобу в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины автоматически удовлетворено в пользу упомянутого налогоплательщика.
При этом чиновник с целью прикрытия своей деятельности умышленно создал видимость невозможности подписания такого решения.
В САП отмечают, что служащий был уполномоченным лицом в ГФС Украины на подписание решения по результатам рассмотрения жалоб плательщиков. Из-за злоупотребления служебными обязанностями указанного работника государство в лице ГФС Украины потеряло право требования по уплате налогов и штрафных санкций в Государственный бюджет Украины на сумму более 641 млн гривен.
Напомним, 25 февраля 2025 года бывшему первому заместителю председателя ГФС Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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