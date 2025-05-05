Справу ексзаступника голови ДФС Білана про списання податків на 640 мільйонів передали до суду, - САП
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.
Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, цю скаргу відповідно до норм Податкового кодексу України автоматично задоволено на користь згаданого платника податків.
При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.
У САП наголошують, що службовець був уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.
Нагадаємо, 25 лютого 2025 року колишньому першому заступнику голови ДФС України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Щтрафи виписуються за результатами перевірки, а не "в обход суда"!!!
У тебе є право їх оскаржити у податковій і якщо скарга не задовольняється - ти звертаєшся до суду...
Поки суд не розгляне справу - штрафи НЕ СПЛАЧУЮТЬСЯ !!!