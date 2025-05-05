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Справу ексзаступника голови ДФС Білана про списання податків на 640 мільйонів передали до суду, - САП

Корупція в ДФС

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього першого заступника голови ДФС України за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування встановлено, що в червні 2017 року перший заступник голови Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проєкт рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів ДФС України. Зважаючи на бездіяльність службовця, цю скаргу відповідно до норм Податкового кодексу України автоматично задоволено на користь згаданого платника податків.

При цьому посадовець з метою прикриття своєї діяльності умисно створив видимість неможливості підписання такого рішення.

У САП наголошують, що службовець був уповноваженою особою в ДФС України на підписання рішення за результатами розгляду скарг платників. Через зловживання службовими обов’язками вказаного працівника держава в особі ДФС України втратила право вимоги щодо сплати податків та штрафних санкцій у Державний бюджет України на суму понад 641 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ повідомило про підозру ексзаступнику голови ДФС Білану у справі на 640 мільйонів. Суд відпустив його під заставу

Нагадаємо, 25 лютого 2025 року колишньому першому заступнику голови ДФС України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: 

НАБУ (5071) ДФС (4044) САП (2220)


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Податкова выписывает бешенный штраф в обход суда,********* платит хабаря в размере 20-30 процентов от штрафа и остается доволен,эта простая схема работает по сегодняшний день.
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05.05.2025 12:31 Відповісти
Ти 05 травня 2025 зареєструвався на сайті і краще б взяв собі нік - "PROFAN" !
Щтрафи виписуються за результатами перевірки, а не "в обход суда"!!!
У тебе є право їх оскаржити у податковій і якщо скарга не задовольняється - ти звертаєшся до суду...
Поки суд не розгляне справу - штрафи НЕ СПЛАЧУЮТЬСЯ !!!
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05.05.2025 13:20 Відповісти
Штраф выписывают в обход судебной системы,после того,как вам выписали его хабарники податкивцы проходит 7 дней и вам прилетает полный арест майна,в суд идет пострадавший,если захочет там платить плюс адвокату,еще раз для квартального барана - штаф выписывается в обход судебной системы,делают это самые коррумпированые держслужбовцы - податкова.
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05.05.2025 13:30 Відповісти
*********** міняються, а як крали так і крадуть. Правоохоронців, як ніде в світі користі від них 0.
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05.05.2025 12:31 Відповісти
 
 