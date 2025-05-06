Умер писатель-шестидесятник Валерий Шевчук

Сегодня в возрасте 85 лет умер украинский писатель-шестидесятник Валерий Шевчук.

Об этом сообщил нардеп Николай Княжицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром после тяжелой болезни умер великий украинский писатель и исследователь Валерий Шевчук. Вечная память...", - говорится в сообщении.

Валерий Шевчук является автором многочисленных исторических романов, новелл и повестей. Среди самых известных - "Тени исчезают в полдень", "Дом на горе", "Глаз пропасти".

Также он был автором около 500 научных и публицистических статей по вопросам истории литературы, исследователем и переводчиком на современный украинский язык произведений древнеукраинской литературы.

Шевчук - лауреат многочисленных литературных премий, в частности Шевченковской премии, был награжден "Орденом князя Ярослава Мудрого" V степени.

В 2007 году стал почетным профессором НаУКМА.

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