Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук
Сьогодні у віці 85 років пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук.
Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку після важкої хвороби помер великий український письменник і дослідник Валерій Шевчук. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.
Валерій Шевчук є автором численних історичних романів, новел і повістей. Серед найвідоміших - "Тіні зникають опівдні", "Дім на горі", "Око прірви".
Також він був автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури.
Шевчук - лауреат численних літературних премій, зокрема Шевченківської премії, був нагороджений "Орденом князя Ярослава Мудрого" V ст.
У 2007 році став почесним професором НаУКМА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль