Помер письменник-шістдесятник Валерій Шевчук

Сьогодні у віці 85 років пішов з життя український письменник-шістдесятник Валерій Шевчук.

Про це повідомив нардеп Микола Княжицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку після важкої хвороби помер великий український письменник і дослідник Валерій Шевчук. Вічна пам'ять...", - йдеться в повідомленні.

Валерій Шевчук є автором численних історичних романів, новел і повістей. Серед найвідоміших - "Тіні зникають опівдні", "Дім на горі", "Око прірви".

Також він був автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури.

Шевчук - лауреат численних літературних премій, зокрема Шевченківської премії, був нагороджений "Орденом князя Ярослава Мудрого" V ст.

У 2007 році став почесним професором НаУКМА.

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