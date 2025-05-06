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Новости Переправка через границу уклонистов Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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"Заработали" $420 тыс. на переправке уклонистов за границу: разоблачена преступная группа в Закарпатье. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона двум правоохранителям и четырем гражданам Украины сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

помогали уклонистам
помогали уклонистам
помогали уклонистам
помогали уклонистам
помогали уклонистам
помогали уклонистам

Что установило следствие?

По данным следствия, пограничник и местный предприниматель создали преступную организацию, к которой привлекли еще одну пограничницу и трех человек.

Участники преступной организации с июня 2023 по август 2024 года организовали незаконную переправку не менее 30 военнообязанных лиц через государственную границу Украины. В результате такой деятельности они получили 420 тыс долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через Днестр в ЕС за $14 тысяч: в Винницкой области разоблачена схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Задержание участников схемы

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков у них обнаружено и изъято, компьютерную технику, мобильные терминалы и черновые записи.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: 

Офис Генпрокурора (2476) уклонисты (858) Закарпатская область (2588)


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Купили б дронів на ті кошти та ще й штраф чи громадські роботи, щоб в бюджет щось приносили.
Бо боюся ці менти тупо спистять гроші або заморозять надовго як "речовий доказ"
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06.05.2025 10:57 Ответить
Не менти, там скоріш судді й прокурорські..блін, от таке бажання бачити куди йде конфіскант.

Там стільки грошей, що й бюддетних нетреба!
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06.05.2025 11:22 Ответить
скоро дрони одноразові в тцкунів полетять
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06.05.2025 14:38 Ответить
Саме більше схем по кражах, мародерству, відмиванню коштів було створено і діє при Найвєлічайшому Лідеру Всесвіту. І це ми дізналися про ті, які викрили, які на поверхні, а скільки в тіні? А скільки під дахом опівської босоти?
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06.05.2025 10:57 Ответить
Украли у зельки ресурс. За такое торчок не простит.
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06.05.2025 10:59 Ответить
І я маю вірити, що коли закінчиться війна, ці люди будуть знову в господарських сумках возити цигарки через кордон?
Колись в США "сухий закон" створив мафію, але коли його скасували мафія нікуди не зникла......
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06.05.2025 11:10 Ответить
Ні..маю надію - на зони..
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06.05.2025 11:24 Ответить
Мабуть, ці скотиняки, у такий спосіб, набирали гроші для «ЛІКАРІВ-заробітчан» з МСЕК і осіб з ТЦК?? А воно, он, як це обернулося…!!
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06.05.2025 11:15 Ответить
Типова картина закарпаття, пів села погранці, пів села контрабаси !
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06.05.2025 11:16 Ответить
Так от звідки в Україні мільйонери беруться......
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06.05.2025 12:24 Ответить
 
 