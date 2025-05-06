"Заработали" $420 тыс. на переправке уклонистов за границу: разоблачена преступная группа в Закарпатье. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона двум правоохранителям и четырем гражданам Украины сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Что установило следствие?
По данным следствия, пограничник и местный предприниматель создали преступную организацию, к которой привлекли еще одну пограничницу и трех человек.
Участники преступной организации с июня 2023 по август 2024 года организовали незаконную переправку не менее 30 военнообязанных лиц через государственную границу Украины. В результате такой деятельности они получили 420 тыс долларов США.
Задержание участников схемы
Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.
Во время проведения обысков у них обнаружено и изъято, компьютерную технику, мобильные терминалы и черновые записи.
В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо боюся ці менти тупо спистять гроші або заморозять надовго як "речовий доказ"
Там стільки грошей, що й бюддетних нетреба!
Колись в США "сухий закон" створив мафію, але коли його скасували мафія нікуди не зникла......