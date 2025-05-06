"Заработали" $420 тыс. на переправке уклонистов за границу: разоблачена преступная группа в Закарпатье. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора и Спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона двум правоохранителям и четырем гражданам Украины сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 УК Украины).













Что установило следствие?

По данным следствия, пограничник и местный предприниматель создали преступную организацию, к которой привлекли еще одну пограничницу и трех человек.

Участники преступной организации с июня 2023 по август 2024 года организовали незаконную переправку не менее 30 военнообязанных лиц через государственную границу Украины. В результате такой деятельности они получили 420 тыс долларов США.

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Задержание участников схемы

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время проведения обысков у них обнаружено и изъято, компьютерную технику, мобильные терминалы и черновые записи.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.