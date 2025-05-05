Через Днестр в ЕС за $14 тысяч: в Винницкой области раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области пограничники совместно с Нацполицией, СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой уклонистов за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на окраине Могилева-Подольского правоохранители задержали двух местных жителей, которые за $14 тысяч пообещали организовать беспрепятственный выезд двум мужчинам призывного возраста. Один из злоумышленников искал клиентов через телеграм-канал, предлагая "безопасный маршрут", другой выступал водителем, доставляя людей к границе в обход блокпостов.

Для переправки через реку Днестр дельцы обеспечивали клиентов резиновыми матрасами, насосами, водонепроницаемыми пакетами для документов и инструкциями. По словам задержанных, на другом берегу уклонистов ждал третий человек, который якобы должен был помочь с легализацией.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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