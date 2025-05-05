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Через Днестр в ЕС за $14 тысяч: в Винницкой области раскрыта схема переправки уклонистов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Винницкой области пограничники совместно с Нацполицией, СБУ и под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной переправкой уклонистов за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой области раскрыли схему переправки уклонистов за $14 тысячВ Винницкой области раскрыли схему переправки уклонистов за $14 тысяч

Как отмечается, на окраине Могилева-Подольского правоохранители задержали двух местных жителей, которые за $14 тысяч пообещали организовать беспрепятственный выезд двум мужчинам призывного возраста. Один из злоумышленников искал клиентов через телеграм-канал, предлагая "безопасный маршрут", другой выступал водителем, доставляя людей к границе в обход блокпостов.

Для переправки через реку Днестр дельцы обеспечивали клиентов резиновыми матрасами, насосами, водонепроницаемыми пакетами для документов и инструкциями. По словам задержанных, на другом берегу уклонистов ждал третий человек, который якобы должен был помочь с легализацией.

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу.

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Автор: 

Винницкая область (1036) Госпогранслужба (6466) уклонисты (854)


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Гроші на безпілотники. Сцикунів і чмирів в окопи.
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05.05.2025 17:35 Ответить
Я читаю постійно подібні публікації і зрозумів що це така прикольна гра. В прикордонних регіонах 99 відсотків займаються тим , що переправляють ухілянтів. А на місці затриманого схемщика народжується два нових))) Це прямо як гідра, тількі таксу збільшує ))) У 2022-2023 стригли за переправлення від 2000 до 5000 баксів, а зараз прихуїли, і вже беруть від 10000 до 30000, щоб красиво тусити))((
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05.05.2025 17:46 Ответить
Пʼять балів)))👍 Через рік будуть за 50000 переправляти, принаймні обіцяти, а лохів не поменшає, і бабла теж)))
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05.05.2025 17:47 Ответить
 
 