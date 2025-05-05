Через Дністер до ЄС за $14 тисяч: на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники спільно з Нацполіцією, СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили злочинне угруповання, що займалося незаконним переправленням ухилянтів за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на околиці Могилева-Подільського правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які за $14 тисяч пообіцяли організувати безперешкодний виїзд двом чоловікам призовного віку. Один зі зловмисників шукав клієнтів через телеграм-канал, пропонуючи "безпечний маршрут", інший виступав водієм, доставляючи людей до кордону в обхід блокпостів.

Для переправлення через річку Дністер ділки забезпечували клієнтів гумовими матрацами, насосами, водонепроникними пакетами для документів та інструкціями. За словами затриманих, на іншому березі ухилянтів чекала третя особа, яка нібито мала допомогти з легалізацією.

Зловмисникам уже повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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