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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Через Дністер до ЄС за $14 тисяч: на Вінниччині викрито схему переправлення ухилянтів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Вінниччині прикордонники спільно з Нацполіцією, СБУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили злочинне угруповання, що займалося незаконним переправленням ухилянтів за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Вінниччині викрили схему переправлення ухилянтів за $14 тисячНа Вінниччині викрили схему переправлення ухилянтів за $14 тисяч

Як зазначається, на околиці Могилева-Подільського правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які за $14 тисяч пообіцяли організувати безперешкодний виїзд двом чоловікам призовного віку. Один зі зловмисників шукав клієнтів через телеграм-канал, пропонуючи "безпечний маршрут", інший виступав водієм, доставляючи людей до кордону в обхід блокпостів.

Для переправлення через річку Дністер ділки забезпечували клієнтів гумовими матрацами, насосами, водонепроникними пакетами для документів та інструкціями. За словами затриманих, на іншому березі ухилянтів чекала третя особа, яка нібито мала допомогти з легалізацією.

Зловмисникам уже повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Вінницька область (1017) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) ухилянти (923)


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05.05.2025 17:35 Відповісти
Я читаю постійно подібні публікації і зрозумів що це така прикольна гра. В прикордонних регіонах 99 відсотків займаються тим , що переправляють ухілянтів. А на місці затриманого схемщика народжується два нових))) Це прямо як гідра, тількі таксу збільшує ))) У 2022-2023 стригли за переправлення від 2000 до 5000 баксів, а зараз прихуїли, і вже беруть від 10000 до 30000, щоб красиво тусити))((
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05.05.2025 17:46 Відповісти
Пʼять балів)))👍 Через рік будуть за 50000 переправляти, принаймні обіцяти, а лохів не поменшає, і бабла теж)))
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05.05.2025 17:47 Відповісти
 
 