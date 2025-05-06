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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: рашисты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 мая, российские захватчики обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Белицком ранен человек, повреждены 9 двухэтажек, админздание, 6 гаражей и авто.

По Мирнограду россияне ударили дронами и артиллерией - одного человека убили и шестерых ранили. Повреждены многоквартирный и частный дома, гражданское авто и мотоцикл, на котором двигались люди в момент удара по ним.

В Шахматном поврежден дом.

Новое Шахово оккупанты обстреляли 6-ю дронами, один попал в гражданское авто - ранен человек. Повреждены два частных дома и гражданский транспорт.

Есть погибший мирный житель в Новоэкономичном.

Краматорский район

В Заречном повреждены 10 домов, в Ставках - 1 дом.

В Краматорске ранены 2 человека, повреждена промзона.

В Очеретино Александровской ТГ повреждены 6 складов.

На Новодонецкое Россия направила управляемую ракету "Р-77" - ранения получили трое гражданских жителей, из них двое детей в возрасте 2 и 10 лет. Поврежден многоквартирный дом.

Константиновка выдержала 8 обстрелов, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, больница, нежилое помещение.

Один человек погиб и двое травмированы в Иванополье, которое враг атаковал бомбами и артиллерией. Повреждены 5 частных домов.

В результате попадания бомб "КАБ-250" в Полтавке повреждены 14 частных домов, 2 магазина, админздание, а в Русином Яру - 29 частных домов.

В Дробышево и Шандриголовом обстрелы вызвали возгорание леса, площадью по 10 га.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Волновахский район

В Александрограде из-за бомбовой атаки пострадал мирный житель, повреждена больница.

За сутки россияне 73 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 126 человек (28 детей).

Обстрелы ночью 6 мая

Кроме того, 6 мая после полуночи, войска РФ ударили по 4 населенным пунктам. Три человека получили ранения: 2 в Краматорске и 1 - в Белицком.

Также взрывы прогремели в селах Очеретино и Самарское. Повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома, 6 гаражей, промышленная зона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 6 погибших и 8 раненых, в том числе двое детей: последствия обстрелов Донетчины войсками РФ 4 и 5 мая. ФОТОрепортаж (обновлено)

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) Мирноград (64) Бахмутский район (409) Волновахский район (229) Краматорский район (263) Покровский район (601) Северск (88) Александроград (1) Полтавка (4) Константиновка (1763) Дробышево (5) Заречное (14) Шандриголово (1) Новодонецкое (1) Новоэкономическое (15) Шахово (4) Новое Шахово (2) Иванополье (15) Очеретино (1) Белицкое (16)


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