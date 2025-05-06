Сутки на Донетчине: рашисты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 5 мая, российские захватчики обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Белицком ранен человек, повреждены 9 двухэтажек, админздание, 6 гаражей и авто.
По Мирнограду россияне ударили дронами и артиллерией - одного человека убили и шестерых ранили. Повреждены многоквартирный и частный дома, гражданское авто и мотоцикл, на котором двигались люди в момент удара по ним.
В Шахматном поврежден дом.
Новое Шахово оккупанты обстреляли 6-ю дронами, один попал в гражданское авто - ранен человек. Повреждены два частных дома и гражданский транспорт.
Есть погибший мирный житель в Новоэкономичном.
Краматорский район
В Заречном повреждены 10 домов, в Ставках - 1 дом.
В Краматорске ранены 2 человека, повреждена промзона.
В Очеретино Александровской ТГ повреждены 6 складов.
На Новодонецкое Россия направила управляемую ракету "Р-77" - ранения получили трое гражданских жителей, из них двое детей в возрасте 2 и 10 лет. Поврежден многоквартирный дом.
Константиновка выдержала 8 обстрелов, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, больница, нежилое помещение.
Один человек погиб и двое травмированы в Иванополье, которое враг атаковал бомбами и артиллерией. Повреждены 5 частных домов.
В результате попадания бомб "КАБ-250" в Полтавке повреждены 14 частных домов, 2 магазина, админздание, а в Русином Яру - 29 частных домов.
В Дробышево и Шандриголовом обстрелы вызвали возгорание леса, площадью по 10 га.
Бахмутский район
В Северске повреждены 7 домов.
Волновахский район
В Александрограде из-за бомбовой атаки пострадал мирный житель, повреждена больница.
За сутки россияне 73 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 126 человек (28 детей).
Обстрелы ночью 6 мая
Кроме того, 6 мая после полуночи, войска РФ ударили по 4 населенным пунктам. Три человека получили ранения: 2 в Краматорске и 1 - в Белицком.
Также взрывы прогремели в селах Очеретино и Самарское. Повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома, 6 гаражей, промышленная зона.
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