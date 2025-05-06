Сутки на Донетчине: рашисты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены, в том числе двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 5 мая, российские захватчики обстреляли 20 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Белицком ранен человек, повреждены 9 двухэтажек, админздание, 6 гаражей и авто.

По Мирнограду россияне ударили дронами и артиллерией - одного человека убили и шестерых ранили. Повреждены многоквартирный и частный дома, гражданское авто и мотоцикл, на котором двигались люди в момент удара по ним.

В Шахматном поврежден дом.

Новое Шахово оккупанты обстреляли 6-ю дронами, один попал в гражданское авто - ранен человек. Повреждены два частных дома и гражданский транспорт.

Есть погибший мирный житель в Новоэкономичном.

Краматорский район

В Заречном повреждены 10 домов, в Ставках - 1 дом.

В Краматорске ранены 2 человека, повреждена промзона.

В Очеретино Александровской ТГ повреждены 6 складов.

На Новодонецкое Россия направила управляемую ракету "Р-77" - ранения получили трое гражданских жителей, из них двое детей в возрасте 2 и 10 лет. Поврежден многоквартирный дом.

Константиновка выдержала 8 обстрелов, разрушениям подверглись 2 многоквартирных и три частных дома, учебное заведение, больница, нежилое помещение.

Один человек погиб и двое травмированы в Иванополье, которое враг атаковал бомбами и артиллерией. Повреждены 5 частных домов.

В результате попадания бомб "КАБ-250" в Полтавке повреждены 14 частных домов, 2 магазина, админздание, а в Русином Яру - 29 частных домов.

В Дробышево и Шандриголовом обстрелы вызвали возгорание леса, площадью по 10 га.

Бахмутский район

В Северске повреждены 7 домов.

Волновахский район

В Александрограде из-за бомбовой атаки пострадал мирный житель, повреждена больница.

За сутки россияне 73 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 126 человек (28 детей).

Обстрелы ночью 6 мая

Кроме того, 6 мая после полуночи, войска РФ ударили по 4 населенным пунктам. Три человека получили ранения: 2 в Краматорске и 1 - в Белицком.

Также взрывы прогремели в селах Очеретино и Самарское. Повреждены по меньшей мере 4 многоквартирных дома, 6 гаражей, промышленная зона.

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