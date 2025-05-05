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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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6 погибших и 6 раненых, в том числе двое детей: последствия обстрелов Донецкой области войсками РФ 4 и 5 мая

Россияне убили 6 человек. Последствия обстрелов Донецкой области

В течение 4 и 5 мая российские войска убили шесть человек в Донецкой области. Также были ранены 6 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня удалось установить информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера: в Роге Покровской громады погибли 4 человека от 47 до 68 лет, еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда", - говорится в сообщении.

Также, по словам Филашкина, сегодня оккупанты убили человека в Новоэкономичном Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком.

Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

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Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) Мирноград (64) Краматорский район (259) Покровский район (595) Новодонецкое (1) Новоэкономическое (15) Рог (1) война в Украине (4109)


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обов'язково в*їбати по краснай площі, і похеру що там буде Сі сюсюкать з пуйлом !!!
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05.05.2025 16:19 Ответить
Нічого не буде. Взагалі нічого. Побєдобєсіє пройде як завжди мирно.
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05.05.2025 17:33 Ответить
З ким же варвари можуть воювати як не з мирним населення ? як зараз почуваєтся донбасівське бидло і гопота що превели "русский мир", а це смерть ,сльози і руїна .Рашиські чорти знищили половину Донбасу
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05.05.2025 16:30 Ответить
Добирайте слова. Ви коментуєте новину про загиблих. Я сам з Донеччини, але стільки бидла (у т.ч. ватного), як у Києві чи Одесі (не кажу вже про Крим) та інших регіонах на Донеччині я не бачив. Це край працьовитих людей і голоти тут не більше, а здебільшого навіть менше ніж деінде. Ніхто з Донеччини ху..ла не приводив в Україну, він напав би у всякому разі. І те, що інформаційно Донеччину було використано, як оплот рашистів, це не провина людей, що тут проживають.
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05.05.2025 16:57 Ответить
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05.05.2025 16:53 Ответить
Кожного тижня гинуть десятки Донеччан, і ніякої жалоби, ніякого згадування на урочистих заходах, ніякої історії загиблих людей. Наче у сараї худобу побило.
Там де раз на місяць прилетить і загине декілька людей - тиждень шмарклі по стінках розмазують, а тут... Окрім коментарів, якихось убогих розумом "дождалісь, ждуни" тощо, зрідка почуєш щире співчуття людям.
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05.05.2025 17:03 Ответить
Традиційно ударів у відповідь не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти. Тому продовжуємо терпіти і копаємо могили для знайомих, рідних і близьких.
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05.05.2025 17:32 Ответить
 
 