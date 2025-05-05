6 погибших и 6 раненых, в том числе двое детей: последствия обстрелов Донецкой области войсками РФ 4 и 5 мая

В течение 4 и 5 мая российские войска убили шесть человек в Донецкой области. Также были ранены 6 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня удалось установить информацию о 5 людях, которых россияне убили вчера: в Роге Покровской громады погибли 4 человека от 47 до 68 лет, еще один погибший вчера - 40-летний житель Мирнограда", - говорится в сообщении.

Также, по словам Филашкина, сегодня оккупанты убили человека в Новоэкономичном Гродовской громады, ранили трех человек в Мирнограде и еще троих в Новодонецком.

Среди раненых в Новодонецком - 2-летняя девочка и 10-летний мальчик.

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