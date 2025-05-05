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Новини Фото Обстріли Донеччини
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6 загиблих та 8 поранених, зокрема двоє дітей: наслідки обстрілів Донеччини військами РФ 4 та 5 травня. ФОТОрепортаж (оновлено)

Протягом 4 та 5 травня російські війська вбили шістьох людей на Донеччині. Також було поранено 8 осіб, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося встановити інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора: у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років, ще один загиблий вчора - 40-річний житель Мирнограда", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Філашкіна, сьогодні окупанти вбили людину в Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому.

Серед поранених у Новодонецькому - 2-річна дівчинка і 10-річний хлопчик.

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У прокуратурі області розповіли, що 5 травня 2025 року, об 11:45, окупанти поцілили FPV-дроном по автомобілю у Мирнограді. В результаті атаки зазнали мінно-вибухової травми, осколкових поранень троє цивільних віком 20, 24 та 25 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

О 13:00 ворог повторно обстріляв Мирноград. Цього разу завдав удару з БпЛА по мотоциклу, на якому рухались двоє громадян. У 60-річної потерпілої діагностовано черепно-мозкову травму, струс головного мозку і перелом. Чоловік віком 63 роки дістав осколкових поранень.

Через деякий час під приціл військ держави-агресора потрапило селище Новодонецьке Краматорського району. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному житловому будинку. В оселі осколкових поранень і відкритого перелому зазнали мати 37 років та її 2-річна донька, а 10-річний син постраждалої, котрий грався на подвір’ї отримав гостру реакцію на стрес. Стан жінки та дівчинки лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Тип озброєння встановлюється.

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Наслідки обстрілів Донеччини 4 та 5 травня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 4 та 5 травня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 4 та 5 травня 2025 року

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568) Мирноград (63) Краматорський район (264) Покровський район (602) Новодонецьке (1) Новоекономічне (15) Ріг (1) війна в Україні (4144)


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обов'язково в*їбати по краснай площі, і похеру що там буде Сі сюсюкать з пуйлом !!!
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05.05.2025 16:19 Відповісти
Нічого не буде. Взагалі нічого. Побєдобєсіє пройде як завжди мирно.
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05.05.2025 17:33 Відповісти
З ким же варвари можуть воювати як не з мирним населення ? як зараз почуваєтся донбасівське бидло і гопота що превели "русский мир", а це смерть ,сльози і руїна .Рашиські чорти знищили половину Донбасу
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05.05.2025 16:30 Відповісти
Добирайте слова. Ви коментуєте новину про загиблих. Я сам з Донеччини, але стільки бидла (у т.ч. ватного), як у Києві чи Одесі (не кажу вже про Крим) та інших регіонах на Донеччині я не бачив. Це край працьовитих людей і голоти тут не більше, а здебільшого навіть менше ніж деінде. Ніхто з Донеччини ху..ла не приводив в Україну, він напав би у всякому разі. І те, що інформаційно Донеччину було використано, як оплот рашистів, це не провина людей, що тут проживають.
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05.05.2025 16:57 Відповісти
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05.05.2025 16:53 Відповісти
Кожного тижня гинуть десятки Донеччан, і ніякої жалоби, ніякого згадування на урочистих заходах, ніякої історії загиблих людей. Наче у сараї худобу побило.
Там де раз на місяць прилетить і загине декілька людей - тиждень шмарклі по стінках розмазують, а тут... Окрім коментарів, якихось убогих розумом "дождалісь, ждуни" тощо, зрідка почуєш щире співчуття людям.
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05.05.2025 17:03 Відповісти
Традиційно ударів у відповідь не буде. Бо можуть постраждати россійські нацисти. Тому продовжуємо терпіти і копаємо могили для знайомих, рідних і близьких.
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05.05.2025 17:32 Відповісти
 
 