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Новини Обстріли Донеччини
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Рашисти вдарили по Іванопіллю на Донеччині: загинув чоловік, двоє поранених

РФ обстріляла Іванопілля 5 травня 2025 року. Є загиблий

Російські війська обстріляли Іванопілля на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, двоє поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії - убили 44-річного чоловіка.

Також відомо про щонайменше 4 пошкоджені приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Харків зазнав 36 обстрілів за 7 днів: 93 особи постраждали, ворог б’є по будинках, лікарнях, школах та мережах. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8558) Краматорський район (264) Іванопілля (13) війна в Україні (4144)


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