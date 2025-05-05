Рашисти вдарили по Іванопіллю на Донеччині: загинув чоловік, двоє поранених
Російські війська обстріляли Іванопілля на Донеччині, внаслідок чого загинула людина, двоє поранених.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці росіяни обстріляли село зі ствольної артилерії - убили 44-річного чоловіка.
Також відомо про щонайменше 4 пошкоджені приватні будинки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - йдеться в повідомленні.
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