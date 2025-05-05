Харків зазнав 36 обстрілів за 7 днів: 93 особи постраждали, ворог б’є по будинках, лікарнях, школах та мережах. ІНФОГРАФІКА

Упродовж тижня російські війська 36 разів обстрілювали місто Харків, унаслідок чого постраждало майже сто осіб.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо 36 обстрілів за останні сім днів. Усі здійснені за допомогою БПЛА типу "Шахед" і "Молнія". Це чітко спланована тактика залякування, спрямована ворогом на те, щоб тримати місто в постійній напрузі. Географія ударів повторює звичний шаблон: ворог б’є не по військових об'єктах, а по житлових кварталах. Цього тижня - Шевченківський, Салтівський, Київський, Основ’янський та Слобідський райони", - йдеться в повідомленні.

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Терехов наголосив, що пріоритетними цілями агресора є будинки, лікарні, школи, мережі. Тобто все, що формує щоденну стабільність міста.



Зазначається, що унаслідок ворожих атак постраждало 93 особи, троє з них - діти. Загиблих немає. Зокрема, завдяки роботі медиків та рятувальників.



Водночас попри зростання інтенсивності ударів, тривалість повітряних тривог продовжує скорочуватися.

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"На початку травня - вже мінус 28 годин. Загалом за останні 10 тижнів - мінус 258 годин. Тобто в обох випадках - і короткотерміново, і в довгому зрізі - тривоги для міста лунають приблизно на третину менше, ніж для області", - розповів голова ОВА.