РФ застосувала ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами для атаки на Харків. ФОТО

Під час атаки на Харків увечері 2 травня російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що використання такого озброєння є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

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Нагадаємо, увечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, постраждали 47 осіб.