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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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РФ застосувала ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами для атаки на Харків. ФОТО

Під час атаки на Харків увечері 2 травня російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по Харкову ударними БпЛА з термобаричними бойовими частинами

У прокуратурі наголосили, що використання такого озброєння є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

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Нагадаємо, увечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, постраждали 47 осіб.

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обстріл (28633) Харків (5625) Харківська область (873) Харківський район (271)


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Україна має право відновити та застосувати ядерну зброю [як захист]. Чому:

1. Право на самооборону згідно зі Статутом ООН

Стаття 51 Статуту ООН визнає невід'ємне право кожної держави на індивідуальну або колективну самооборону, якщо проти неї здійснено збройну агресію.

Україна є жертвою такої агресії, причому системної, тривалої і з використанням ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.

У цьому контексті, якщо всі інші засоби захисту вичерпані, відновлення ядерного потенціалу може розглядатися як крайній, але законний крок самооборони.

2. Порушення Будапештського меморандуму

У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії та РФ.

Росія грубо порушила цей меморандум, анексувавши Крим (2014) та розв'язавши повномасштабну війну (2022), що де-факто знищило юридичну силу цього документа.

Відповідно, втрата гарантій звільняє Україну від зобов'язань, накладених у контексті відмови від ядерної зброї.

3. Історичний та стратегічний прецедент

Інші держави (наприклад, Ізраїль, Індія, Пакистан, Північна Корея) розробили ядерну зброю для стримування агресії або з метою гарантування власного виживання.

Україна, з огляду на повторювану агресію з боку ядерної держави, має підстави вважати ядерне стримування єдиним ефективним способом запобігти знищенню.

4. Моральна легітимність

Коли держава зазнає щоденних ракетних ударів, геноциду, депортацій і терору, моральне право на самозахист має перевагу над обмеженнями, продиктованими міжнародною системою, яка виявилася неспроможною захистити жертву.

Якщо світове співтовариство не здатне або не хоче виконувати власні обіцянки - Україна має право самостійно подбати про своє виживання.
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03.05.2025 11:49 Відповісти
 
 