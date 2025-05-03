РФ застосувала ударні БпЛА з термобаричними бойовими частинами для атаки на Харків. ФОТО
Під час атаки на Харків увечері 2 травня російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Додатково встановлено, що під час атаки російська армія застосувала ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі наголосили, що використання такого озброєння є особливо небезпечним і може свідчити про умисне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, увечері 2 травня у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ворожої атаки, за останніми даними, постраждали 47 осіб.
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1. Право на самооборону згідно зі Статутом ООН
Стаття 51 Статуту ООН визнає невід'ємне право кожної держави на індивідуальну або колективну самооборону, якщо проти неї здійснено збройну агресію.
Україна є жертвою такої агресії, причому системної, тривалої і з використанням ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.
У цьому контексті, якщо всі інші засоби захисту вичерпані, відновлення ядерного потенціалу може розглядатися як крайній, але законний крок самооборони.
2. Порушення Будапештського меморандуму
У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії та РФ.
Росія грубо порушила цей меморандум, анексувавши Крим (2014) та розв'язавши повномасштабну війну (2022), що де-факто знищило юридичну силу цього документа.
Відповідно, втрата гарантій звільняє Україну від зобов'язань, накладених у контексті відмови від ядерної зброї.
3. Історичний та стратегічний прецедент
Інші держави (наприклад, Ізраїль, Індія, Пакистан, Північна Корея) розробили ядерну зброю для стримування агресії або з метою гарантування власного виживання.
Україна, з огляду на повторювану агресію з боку ядерної держави, має підстави вважати ядерне стримування єдиним ефективним способом запобігти знищенню.
4. Моральна легітимність
Коли держава зазнає щоденних ракетних ударів, геноциду, депортацій і терору, моральне право на самозахист має перевагу над обмеженнями, продиктованими міжнародною системою, яка виявилася неспроможною захистити жертву.
Якщо світове співтовариство не здатне або не хоче виконувати власні обіцянки - Україна має право самостійно подбати про своє виживання.