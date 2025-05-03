Наслідки ворожих ударів по Харкову: постраждали 47 людей, пошкоджено будинки, автомобілі, цивільне підприємство. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого авіаційний обстріл міста, попередньо БпЛА "Герань-2", постраждали 47 мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Через російський удар у місті виникли численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.

Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.

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