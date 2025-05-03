897 1
Наслідки ворожих ударів по Харкову: постраждали 47 людей, пошкоджено будинки, автомобілі, цивільне підприємство. ФОТОрепортаж
Внаслідок масованого авіаційний обстріл міста, попередньо БпЛА "Герань-2", постраждали 47 мирних мешканців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.
Через російський удар у місті виникли численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.
Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
беспилотниками доставили их в мацкву на 9-е мая, чтобы рашисты умылись своей вонючей
кровушкой.