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Новини Фото Обстріли Харкова
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Наслідки ворожих ударів по Харкову: постраждали 47 людей, пошкоджено будинки, автомобілі, цивільне підприємство. ФОТОрепортаж

Внаслідок масованого авіаційний обстріл міста, попередньо БпЛА "Герань-2", постраждали 47 мирних мешканців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Через російський удар у місті виникли численні пожежі. Горіли багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин.

Різних травм зазнали 47 харків’ян, серед яких 11-річна дівчинка. 11 постраждалих доставили до лікарні.

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Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстріл (28633) Харків (5625) Харківська область (873) Харківський район (271)


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Очень хотелось бы, чтобы наши героические воины , собрали, как можно больше, подарков и

беспилотниками доставили их в мацкву на 9-е мая, чтобы рашисты умылись своей вонючей

кровушкой.
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03.05.2025 08:16 Відповісти
 
 