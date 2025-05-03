РФ применила ударные БПЛА с термобарическими боевыми частями для атаки на Харьков. ФОТО

Во время атаки на Харьков вечером 2 мая российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что использование такого вооружения является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

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Напомним, вечером 2 мая в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В результате вражеской атаки, по последним данным, пострадали 47 человек.