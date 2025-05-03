РФ применила ударные БПЛА с термобарическими боевыми частями для атаки на Харьков. ФОТО
Во время атаки на Харьков вечером 2 мая российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что использование такого вооружения является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.
Напомним, вечером 2 мая в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В результате вражеской атаки, по последним данным, пострадали 47 человек.
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1. Право на самооборону згідно зі Статутом ООН
Стаття 51 Статуту ООН визнає невід'ємне право кожної держави на індивідуальну або колективну самооборону, якщо проти неї здійснено збройну агресію.
Україна є жертвою такої агресії, причому системної, тривалої і з використанням ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.
У цьому контексті, якщо всі інші засоби захисту вичерпані, відновлення ядерного потенціалу може розглядатися як крайній, але законний крок самооборони.
2. Порушення Будапештського меморандуму
У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії та РФ.
Росія грубо порушила цей меморандум, анексувавши Крим (2014) та розв'язавши повномасштабну війну (2022), що де-факто знищило юридичну силу цього документа.
Відповідно, втрата гарантій звільняє Україну від зобов'язань, накладених у контексті відмови від ядерної зброї.
3. Історичний та стратегічний прецедент
Інші держави (наприклад, Ізраїль, Індія, Пакистан, Північна Корея) розробили ядерну зброю для стримування агресії або з метою гарантування власного виживання.
Україна, з огляду на повторювану агресію з боку ядерної держави, має підстави вважати ядерне стримування єдиним ефективним способом запобігти знищенню.
4. Моральна легітимність
Коли держава зазнає щоденних ракетних ударів, геноциду, депортацій і терору, моральне право на самозахист має перевагу над обмеженнями, продиктованими міжнародною системою, яка виявилася неспроможною захистити жертву.
Якщо світове співтовариство не здатне або не хоче виконувати власні обіцянки - Україна має право самостійно подбати про своє виживання.