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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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РФ применила ударные БПЛА с термобарическими боевыми частями для атаки на Харьков. ФОТО

Во время атаки на Харьков вечером 2 мая российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно установлено, что во время атаки российская армия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

РФ нанесла удар по Харькову ударными БПЛА с термобарическими боевыми частями

В прокуратуре отметили, что использование такого вооружения является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении Россией норм международного гуманитарного права.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских ударов по Харькову: пострадали 47 человек, повреждены дома, автомобили, гражданское предприятие. ФОТОрепортаж

Напомним, вечером 2 мая в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки российских ударных беспилотников. В результате вражеской атаки, по последним данным, пострадали 47 человек.

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обстрел (27312) Харьков (7509) Харьковская область (868) Харьковский район (271)


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Україна має право відновити та застосувати ядерну зброю [як захист]. Чому:

1. Право на самооборону згідно зі Статутом ООН

Стаття 51 Статуту ООН визнає невід'ємне право кожної держави на індивідуальну або колективну самооборону, якщо проти неї здійснено збройну агресію.

Україна є жертвою такої агресії, причому системної, тривалої і з використанням ракетних, авіаційних та артилерійських ударів.

У цьому контексті, якщо всі інші засоби захисту вичерпані, відновлення ядерного потенціалу може розглядатися як крайній, але законний крок самооборони.

2. Порушення Будапештського меморандуму

У 1994 році Україна добровільно відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності з боку США, Великої Британії та РФ.

Росія грубо порушила цей меморандум, анексувавши Крим (2014) та розв'язавши повномасштабну війну (2022), що де-факто знищило юридичну силу цього документа.

Відповідно, втрата гарантій звільняє Україну від зобов'язань, накладених у контексті відмови від ядерної зброї.

3. Історичний та стратегічний прецедент

Інші держави (наприклад, Ізраїль, Індія, Пакистан, Північна Корея) розробили ядерну зброю для стримування агресії або з метою гарантування власного виживання.

Україна, з огляду на повторювану агресію з боку ядерної держави, має підстави вважати ядерне стримування єдиним ефективним способом запобігти знищенню.

4. Моральна легітимність

Коли держава зазнає щоденних ракетних ударів, геноциду, депортацій і терору, моральне право на самозахист має перевагу над обмеженнями, продиктованими міжнародною системою, яка виявилася неспроможною захистити жертву.

Якщо світове співтовариство не здатне або не хоче виконувати власні обіцянки - Україна має право самостійно подбати про своє виживання.
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03.05.2025 11:49 Ответить
Нізя, то ескалація, інвестнянь Трамп втече.
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03.05.2025 13:18 Ответить
 
 