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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков подвергся 36 обстрелам за 7 дней: 93 человека пострадали, враг бьет по домам, больницам, школам и сетям. ИНФОГРАФИКА

Обстрелы Харькова

В течение недели российские войска 36 раз обстреливали город Харьков, в результате чего пострадали почти сто человек.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Имеем 36 обстрелов за последние семь дней. Все осуществлены с помощью БПЛА типа "Шахед" и "Молния". Это четко спланированная тактика запугивания, направленная врагом на то, чтобы держать город в постоянном напряжении. География ударов повторяет привычный шаблон: враг бьет не по военным объектам, а по жилым кварталам. На этой неделе - Шевченковский, Салтовский, Киевский, Основянский и Слободской районы", - говорится в сообщении.

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Обстрелы Харькова

Терехов отметил, что приоритетными целями агрессора являются дома, больницы, школы, сети. То есть все, что формирует ежедневную стабильность города.

Отмечается, что в результате вражеских атак пострадали 93 человека, трое из них - дети. Погибших нет. В частности, благодаря работе медиков и спасателей.

В то же время, несмотря на рост интенсивности ударов, продолжительность воздушных тревог продолжает сокращаться.

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"В начале мая - уже минус 28 часов. Всего за последние 10 недель - минус 258 часов. То есть в обоих случаях - и краткосрочно, и в длинном срезе - тревоги для города звучат примерно на треть меньше, чем для области", - рассказал глава ОВА.

Автор: 

обстрел (27336) Харьков (7515) Харьковская область (879) Харьковский район (275)


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По "красной площі" 9 травня обов'язково треба пі₴дануть,паляницями,нептунами всім чим можна...
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05.05.2025 12:50 Ответить
Зебіл засцить.....
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05.05.2025 12:53 Ответить
 
 