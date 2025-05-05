Рашисты ударили по Иванополью в Донецкой области: погиб мужчина, двое раненых

Российские войска обстреляли Иванополье в Донецкой области, в результате чего погиб человек, двое раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину.



Также известно о по меньшей мере 4 поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - говорится в сообщении.

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