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Новости Обстрелы Донетчины
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Рашисты ударили по Иванополью в Донецкой области: погиб мужчина, двое раненых

РФ обстреляла Иванополье 5 мая 2025 года. Есть погибший

Российские войска обстреляли Иванополье в Донецкой области, в результате чего погиб человек, двое раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром россияне обстреляли село из ствольной артиллерии - убили 44-летнего мужчину.

Также известно о по меньшей мере 4 поврежденных частных домах. Окончательные последствия обстрела устанавливаем", - говорится в сообщении.

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обстрел (27336) Донецкая область (9746) Краматорский район (259) Иванополье (13) война в Украине (4109)


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