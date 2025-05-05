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Новини Фото Бої на Сіверському напрямку
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ЗСУ знищили штурмову групу РФ на цивільних авто на Сіверському напрямку. ВІДЕО+ФОТО

На Сіверському напрямку військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно відбили чергову спробу штурму з боку російських сил.

Про це повідомляє Мілітарний, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ворожа піхота намагалася прорватися до позицій ЗСУ, використовуючи цивільні автомобілі з антидроновим захистом, з демонтованими дверима та багажниками для швидшої евакуації.

Штурмову групу зафіксував підрозділ аеророзвідки, після чого по колоні ворога були застосовані FPV-дрони. Завдяки точним ударам техніка противника була знищена, а піхота втратила організованість і потрапила під вогонь українських захисників.

ЗСУ знищили штурмову групу РФ на Сіверському напрямку

Унаслідок бою було знищено 12 одиниць автотехніки та мотоцикл, що виконував роль розвідника. Противнику не вдалося досягти позицій українських військових - він зазнав значних втрат у живій силі.

Як повідомляє "Мілітарний", використання цивільного транспорту у штурмових діях з боку РФ стає все частішим. Подібна тактика вже фіксувалась під час атаки на населений пункт Багатир, де ворог задіяв 18 мотоциклів, 10 автомобілів та навіть радянський ГАЗ-69.

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Автор: 

Донецька область (8568) війна в Україні (4144)


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05.05.2025 15:56 Відповісти
 
 