ЗСУ знищили штурмову групу РФ на цивільних авто на Сіверському напрямку. ВІДЕО+ФОТО
На Сіверському напрямку військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" успішно відбили чергову спробу штурму з боку російських сил.
Про це повідомляє Мілітарний, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожа піхота намагалася прорватися до позицій ЗСУ, використовуючи цивільні автомобілі з антидроновим захистом, з демонтованими дверима та багажниками для швидшої евакуації.
Штурмову групу зафіксував підрозділ аеророзвідки, після чого по колоні ворога були застосовані FPV-дрони. Завдяки точним ударам техніка противника була знищена, а піхота втратила організованість і потрапила під вогонь українських захисників.
Унаслідок бою було знищено 12 одиниць автотехніки та мотоцикл, що виконував роль розвідника. Противнику не вдалося досягти позицій українських військових - він зазнав значних втрат у живій силі.
Як повідомляє "Мілітарний", використання цивільного транспорту у штурмових діях з боку РФ стає все частішим. Подібна тактика вже фіксувалась під час атаки на населений пункт Багатир, де ворог задіяв 18 мотоциклів, 10 автомобілів та навіть радянський ГАЗ-69.
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