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Росіяни не відчувають відповідальності за війну проти України. Вони апатичні, - The Times

Ставлення росіян до війни в Україні. Як воно змінилося

Багато  громадян РФ розглядають війну винятково з погляду фінансової вигоди.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

Москва готується до урочистостей з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною. Водночас на одній з будівель - оголошення із закликом новобранців записатися на військову службу з обіцянкою високих виплат.

"Хоча президент Путін намагався порівняти боротьбу Радянського Союзу проти нацизму у Другій світовій війні з його нинішньою та сфабрикованою кампанією "денацифікації" в Україні, ця реклама нагадує про неминучу різницю між цими двома конфліктами", - пише автор.

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У той час як мільйони радянських громадян добровільно служили, захищаючи свою батьківщину від загарбників, армія Путіна сьогодні є дедалі більш найманським контингентом тих, хто ризикує своїм життям заради особистої вигоди, йдеться в матеріалі.

"Повсякденне життя стає дедалі більш мілітаризованим. Попри падіння доходів від нафти та зростання дефіциту бюджету, цього року Кремль подвоїв фінансування "Юнармії", - зазначається там.

The Times наводить дані опитування "Левада-Центр", який протягом останніх років повідомляв про підтримку росіянами війни проти України на рівні 70−80%. Достовірність результатів цих опитувань викликає сумнів через острах висловлювати свою думку в тоталітарній країні, пише видання.

Російський політолог Кирило Рогов вважає, що більшість росіян підтримують війну, але "не відчувають жодної відповідальності за неї". За його словами, вони не розуміють причин війни проти України.

Соціолог-дослідниця Марина, яка їздить Росією та питає думку людей про війну, розповіла, що всупереч усім зусиллям держави, ставлення людей до війни стає дедалі більш апатичним. Для них "війна стає звичною і, отже, невидимою частиною реальності".

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Так, у Бурятії люди сказали, що багато хто з них розглядає війну винятково з погляду фінансової вигоди і називали відправку на фронт "відрядженням".

За словами Марини, люди розуміють, що не можуть ні на що впливати, що від них нічого не залежить, тому вони вирішили про це просто не думати. Таку ж саму апатію відчувають й ті, хто раніше був проти війни.

Причиною цьому є широкомасштабні державні репресії. Громадяни бояться обговорювати війну або політику, оскільки побоюються доносу.

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Автор: 

війна (1406) росія (65346) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+22
Вони не апатичні. Расіяни підтримують війну. Вони цього давно бажали.
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05.05.2025 11:46
+18
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05.05.2025 11:54
+10
Навозные черви не могут быть апатичными или какими другими, прекратите их идентифицировать,

как людей!

Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями

в ней, точка
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05.05.2025 11:49
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Вони не апатичні. Расіяни підтримують війну. Вони цього давно бажали.
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05.05.2025 11:46 Відповісти
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05.05.2025 12:41 Відповісти
Людина від природи - тварина.
Людину людиною розумною робить суспільство або не робить.
Якщо з дитинства тварині в бивати в голову, що вбивати це норма і війна це норма - то тварина виросте і стане холоднокровним вбивцею.
Що тут нового відкрили для себе Таймс?
ліліпутін вирощує покоління вбивць з дитинства - яким чином вбивці з пелюшок можуть мирно жити зі світом?
Ніяк і ніколи...
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05.05.2025 12:44 Відповісти
ніт, людину розумною робить не "геніальне" суспільство, а лише генетична спадщина і передача інформаціі в його власному ДНК, тобто набуття освіти є лише вторинним фактором, яке неможливо без первинного - природні здібності до нього, здобутого в генах. Саме цьому німецький нарід не зважаючи на суспільство, яке родило Канта, Баха, Бетховена, Эйншейтна, таки с задоволенням пирнув в гєєнну нацизму. Приклад - Герцену з дитинства вбивали в голову що рабство це норма. Але його власна генетична спадщина це спростувала ще в дитинстві.
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05.05.2025 13:47 Відповісти
Це потенційно може зіграти з ними дуже злий жарт.
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05.05.2025 11:47 Відповісти
Ну з майже мільйоном вже зіграло...
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05.05.2025 11:54 Відповісти
Такі суспільства міцні, але крихкі, їх важко зламати, але якщо вже ламаються - то з кінцями.
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05.05.2025 12:00 Відповісти
Такі люди - що з них візьмеш - окрім аналізів
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05.05.2025 11:47 Відповісти
Люди?
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05.05.2025 11:52 Відповісти
Хлопці з передової кажуть що не можна недооцінювати ворога
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05.05.2025 11:54 Відповісти
А як стикується одне з іншим?
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05.05.2025 11:59 Відповісти
Нелюди - уроди - Від цих слів вони перестануть атакувати і сунутися?
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05.05.2025 12:04 Відповісти
Покопаний рожевий бруствер тричі негодований...
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05.05.2025 12:12 Відповісти
Звісно перестають. А ще як "росія" писати з маленької літери - вона точно скоро розвалиться. Ось-ось...
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05.05.2025 12:15 Відповісти
Валентин Коваль #587289, так ті хто зі зброєю їх не можна не дооцінювати. Але ті хто дома сидить, а таких багато, є ті хто отримує на росії від 150 тис фублей, та не мають бажання мерзнути в окопах, та вмирати за ху.йла. Ось такі апатичні.
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05.05.2025 12:15 Відповісти
Сьогодні сидять а завтра вже з автоматом біжать
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05.05.2025 12:18 Відповісти
Валентин Коваль #587289 мій родич хоч за ху.йла, але не настільки тупий- щоб кінути свою роботу у Сибіру. Тому що в нього зарплатня майже не відрізняється від бойових. Але він вдома ночує.
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05.05.2025 12:39 Відповісти
Нічого нового - москвичі теж не рвуться на фронт
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05.05.2025 13:12 Відповісти
The Times, а можна написати прямо, без євфемізмів, що вони неандертальці нетрадіційної орієнтаціі, чи це також єскалація??
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05.05.2025 11:48 Відповісти
Це ганебне та упереджене паплюження пам'яті наших славетних предків - неандертальців.
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05.05.2025 12:13 Відповісти
Судячи з вашої геніальної логікі, ви і кацапи це адиннарот.
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05.05.2025 12:24 Відповісти
Ученые сравнили геномы неандертальца и современного человека и выяснили немало любопытного. Неандертальские гены у нас есть, но их немного: по разным подсчетам, 1-4% генома. Значит, неандертальцы не были ассимилированы сапиенсами, но все же время от времени скрещивались с ними. Исключение составляют коренные африканцы: у них нет неандертальских генов. Это и неудивительно, учитывая, что неандертальцы - евразийский вид. Другими словами, коренные жители Черного континента и есть последние чистокровные Homo sapiens.
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05.05.2025 13:31 Відповісти
Навозные черви не могут быть апатичными или какими другими, прекратите их идентифицировать,

как людей!

Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями

в ней, точка
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05.05.2025 11:49 Відповісти
Батенька, вы бы перестали так унижать беспозвоночных, у них объём памяти мозга больше чем у кацапов - черви способны передавать память о пережитом стрессе.
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05.05.2025 11:56 Відповісти
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05.05.2025 11:54 Відповісти
Яка краса!
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05.05.2025 12:16 Відповісти
Я - да!! 👍
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05.05.2025 12:30 Відповісти
Русня це ракові клітини цивілізації. Вони живуть тільки знищуючи живий організм.
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05.05.2025 11:56 Відповісти
Русня це ракові клітини з російськомовними метастазами.
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05.05.2025 12:00 Відповісти
они не апатичны а беснуются от собственной безнаказанности!
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05.05.2025 12:00 Відповісти
Нісенітниця. Все вони чудово розуміють і підтримують.
Самий простий доказ - знаходите на Ютубі якесь неполітичне відео, де хтось розповідає про риболовлю/роботу/відпочинок.... а десь на задньому плані висить український прапор, або щось подібне, що символізує підтримку України. А потім дивитесь в коментарі, де всі оці пересічні рашисти (а навряд в таких відео боти) аж захлинаються від ненависті до всього українського.

Не країна апатичних людей на чолі з диктатором - країна де 70-80% фашистів, що ненавидять усіх навколо, ненавидять один одного, заздрять усім хто живе хоч на 1% краще, готові негайно вбити усіх хто живе від них гірше і т.п.
Їм психіатри потрібні, а не соціологи-дослідники.
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05.05.2025 12:00 Відповісти
А чого тут дивуватися, якщо і віцик Венс з будівельником Віткоффом, МАГА, теж не бачуть нічого поганого у московській війні проти Мирної України з 2014 року! Прутін, їм наобіцяв стільки усякої галіматні, що вони повірили і совість втратили! Це ж просто «сделка»!
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05.05.2025 12:10 Відповісти
вони не апатичні, вони беземпатичні. Тому їм похєр скільки буде вбито. Вестерни не можуть собі уявити, щоб не окремі індивідууми мають беземпатичність, а цілі пласти соціума (якщо так можна сказати про табун болотних макак). Тому і шукають інші пояснення.
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05.05.2025 12:10 Відповісти
З яких пір ви в маніяка совість сподіваєтесь знайти? Рашисти не відчувають і докорів сумління за те що в другій світовій війні воювали за Гітлера
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05.05.2025 12:18 Відповісти
Тай по.уй на всіх расіян, які б не були апатичні чи ні. Українці точно знають, що найкращі ті що не відображаються в тепловізорі
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05.05.2025 12:18 Відповісти
Треба бити по російській "еліті" з середнього класу чиновників , працівників міністерств , різних силовиків
Бити треба нижче пояса з усіх сторін.
Ізолювати, не пускати в цивілізований світ (Європа , США і Канада) треба дітей , дружин , батьків ,братів і сестер російської "еліти". Не забути про каханок. І тещі - в першу чергу .
Нехай вони кожного вечора і ночі капають на мізкі своїм чоловікам і батькам : "Вань , а Вань , зачєм нам єтот путін і єтот Крим , єслі ми тєпєрь только в Сизрань в'єздниє ?"
Ось про що треба просити Європу і Америку.
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05.05.2025 12:24 Відповісти
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05.05.2025 12:38 Відповісти
Свинособаки хочуть більше крові і апатія торкається лише їхнього свинособачого життя..
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05.05.2025 12:57 Відповісти
Тварі вбили журналістку Вікторію Рощіну. Закатували. Нема прощення
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05.05.2025 13:15 Відповісти
типова імперія зла
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05.05.2025 13:17 Відповісти
 
 