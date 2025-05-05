Росіяни не відчувають відповідальності за війну проти України. Вони апатичні, - The Times
Багато громадян РФ розглядають війну винятково з погляду фінансової вигоди.
Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.
Москва готується до урочистостей з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною. Водночас на одній з будівель - оголошення із закликом новобранців записатися на військову службу з обіцянкою високих виплат.
"Хоча президент Путін намагався порівняти боротьбу Радянського Союзу проти нацизму у Другій світовій війні з його нинішньою та сфабрикованою кампанією "денацифікації" в Україні, ця реклама нагадує про неминучу різницю між цими двома конфліктами", - пише автор.
У той час як мільйони радянських громадян добровільно служили, захищаючи свою батьківщину від загарбників, армія Путіна сьогодні є дедалі більш найманським контингентом тих, хто ризикує своїм життям заради особистої вигоди, йдеться в матеріалі.
"Повсякденне життя стає дедалі більш мілітаризованим. Попри падіння доходів від нафти та зростання дефіциту бюджету, цього року Кремль подвоїв фінансування "Юнармії", - зазначається там.
The Times наводить дані опитування "Левада-Центр", який протягом останніх років повідомляв про підтримку росіянами війни проти України на рівні 70−80%. Достовірність результатів цих опитувань викликає сумнів через острах висловлювати свою думку в тоталітарній країні, пише видання.
Російський політолог Кирило Рогов вважає, що більшість росіян підтримують війну, але "не відчувають жодної відповідальності за неї". За його словами, вони не розуміють причин війни проти України.
Соціолог-дослідниця Марина, яка їздить Росією та питає думку людей про війну, розповіла, що всупереч усім зусиллям держави, ставлення людей до війни стає дедалі більш апатичним. Для них "війна стає звичною і, отже, невидимою частиною реальності".
Так, у Бурятії люди сказали, що багато хто з них розглядає війну винятково з погляду фінансової вигоди і називали відправку на фронт "відрядженням".
За словами Марини, люди розуміють, що не можуть ні на що впливати, що від них нічого не залежить, тому вони вирішили про це просто не думати. Таку ж саму апатію відчувають й ті, хто раніше був проти війни.
Причиною цьому є широкомасштабні державні репресії. Громадяни бояться обговорювати війну або політику, оскільки побоюються доносу.
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Людину людиною розумною робить суспільство або не робить.
Якщо з дитинства тварині в бивати в голову, що вбивати це норма і війна це норма - то тварина виросте і стане холоднокровним вбивцею.
Що тут нового відкрили для себе Таймс?
ліліпутін вирощує покоління вбивць з дитинства - яким чином вбивці з пелюшок можуть мирно жити зі світом?
Ніяк і ніколи...
как людей!
Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями
в ней, точка
Самий простий доказ - знаходите на Ютубі якесь неполітичне відео, де хтось розповідає про риболовлю/роботу/відпочинок.... а десь на задньому плані висить український прапор, або щось подібне, що символізує підтримку України. А потім дивитесь в коментарі, де всі оці пересічні рашисти (а навряд в таких відео боти) аж захлинаються від ненависті до всього українського.
Не країна апатичних людей на чолі з диктатором - країна де 70-80% фашистів, що ненавидять усіх навколо, ненавидять один одного, заздрять усім хто живе хоч на 1% краще, готові негайно вбити усіх хто живе від них гірше і т.п.
Їм психіатри потрібні, а не соціологи-дослідники.
Бити треба нижче пояса з усіх сторін.
Ізолювати, не пускати в цивілізований світ (Європа , США і Канада) треба дітей , дружин , батьків ,братів і сестер російської "еліти". Не забути про каханок. І тещі - в першу чергу .
Нехай вони кожного вечора і ночі капають на мізкі своїм чоловікам і батькам : "Вань , а Вань , зачєм нам єтот путін і єтот Крим , єслі ми тєпєрь только в Сизрань в'єздниє ?"
Ось про що треба просити Європу і Америку.