Росії доведеться відмовитися від наміру захопити всю Україну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія прагне захопити всю територію України.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю NBC News 4 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, якщо Росія хоче укласти мирну угоду для завершення війни, яку вона розпочала проти України, то країні-агресорці доведеться відмовитися від амбіцій окупувати всю територію України.

"Росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо саме цього вони хочуть", - сказав очільник США.

Журналістка перепитала Трампа, чи йдеться саме про всю територію України, а не лише про частину, на яку претендує РФ. На що той відповів:

"Ні, ні. Росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі",- сказав глава Білого дому.

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Також Трамп розповів, що лідери Євросоюзу неодноразово просили його зателефонувати Путіну, оскільки російський диктатор нібито ігнорував їхні дзвінки.

"Чи знаєте ви, що лідери Європейського Союзу неодноразово просили мене зателефонувати Путіну? Бо він не відповідає на їхні дзвінки", - додав Трамп.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо припинення війни РФ проти України США ближчі з однією зі сторін.

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