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Новини Заяви Трампа про території України
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Росії доведеться відмовитися від наміру захопити всю Україну, - Трамп

Трамп каже, що РФ доведеться відмовитися від бажання захопити всю Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія прагне захопити всю територію України.

Про це американський лідер сказав в інтерв’ю NBC News 4 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, якщо Росія хоче укласти мирну угоду для завершення війни, яку вона розпочала проти України, то країні-агресорці доведеться відмовитися від амбіцій окупувати всю територію України.

"Росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо саме цього вони хочуть", - сказав очільник США.

Журналістка перепитала Трампа, чи йдеться саме про всю територію України, а не лише про частину, на яку претендує РФ. На що той відповів:

"Ні, ні. Росії доведеться відмовитися від усієї України. Бо Росія хоче всю Україну. І якби я не втрутився, вони б зараз билися за всю Україну. Росія не хоче ту смугу, яку вони мають зараз. Росія хоче всю Україну. І якби не я, вони б продовжували йти далі",- сказав глава Білого дому.

Читайте також: США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс

Також Трамп розповів, що лідери Євросоюзу неодноразово просили його зателефонувати Путіну, оскільки російський диктатор нібито ігнорував їхні дзвінки.

"Чи знаєте ви, що лідери Європейського Союзу неодноразово просили мене зателефонувати Путіну? Бо він не відповідає на їхні дзвінки", - додав Трамп.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю президент США Дональд Трамп заявив, що в переговорах щодо припинення війни РФ проти України США ближчі з однією зі сторін.

Читайте також: Трамп про переговори з РФ та Україною: Ми ближчі з однією зі сторін

Автор: 

росія (65346) Трамп Дональд (5795) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+5
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04.05.2025 23:22
+4
Це сам дійшов до такого висновку ? Або хтось підказав
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04.05.2025 23:10
+3
Павло Казарін

Дональд Трамп зламав не лише традицію публічної риторики. Не лише логіку стосунків із союзниками та диктатурами. Він також поховав весь той символічний капітал, що його країна накопичувала десятиліттями.

47-ий президент США скасовує USAID та закриває "Голос Америки". Призначає лояльних та звільняє професіоналів. Лебезить перед диктаторами та підвищує голос на демократії. Дональд Трамп ухвалив рішення "вийти в кеш" - і розмінює на це накопичені дублони репутації та авторитету своєї країни.

Відтепер Сполучені Штати - це країна, яка голосує в ООН синхронно з Нікарагуа, Еритреєю та Білоруссю. Оголошує на весь світ, що інші країни цілують її лідера в дупу. Це країна, яка вимагає, щоб жертва капітулювала перед агресором, щоб не заважати Вашингтону вести бізнес із Москвою.
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04.05.2025 23:25
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Це сам дійшов до такого висновку ? Або хтось підказав
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04.05.2025 23:10 Відповісти
Звісно ЗСУ, ну не Зеленський же.
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04.05.2025 23:25 Відповісти
Нобелівську премію йому в галузі якбитології!
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04.05.2025 23:10 Відповісти
Якби не він,то не обрали б папу)))
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04.05.2025 23:11 Відповісти
оце новина!!
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04.05.2025 23:11 Відповісти
"І якби не я, вони б продовжували йти далі"

Розбудіть хтось діда, бо він сере.
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04.05.2025 23:14 Відповісти
Не треба будити - ліпше тихо прикопати
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04.05.2025 23:29 Відповісти
Фото з'явилося на сторінці Трампа у соцмережі Truth Social, а також на офіційних сторінках Білого дому.
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04.05.2025 23:15 Відповісти
Хворий чоловік і нічого тут сказпти
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04.05.2025 23:24 Відповісти
Павло Казарін

Дональд Трамп зламав не лише традицію публічної риторики. Не лише логіку стосунків із союзниками та диктатурами. Він також поховав весь той символічний капітал, що його країна накопичувала десятиліттями.

47-ий президент США скасовує USAID та закриває "Голос Америки". Призначає лояльних та звільняє професіоналів. Лебезить перед диктаторами та підвищує голос на демократії. Дональд Трамп ухвалив рішення "вийти в кеш" - і розмінює на це накопичені дублони репутації та авторитету своєї країни.

Відтепер Сполучені Штати - це країна, яка голосує в ООН синхронно з Нікарагуа, Еритреєю та Білоруссю. Оголошує на весь світ, що інші країни цілують її лідера в дупу. Це країна, яка вимагає, щоб жертва капітулювала перед агресором, щоб не заважати Вашингтону вести бізнес із Москвою.
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04.05.2025 23:25 Відповісти
Велич США будувалася не тільки на економічній могутності. В її фундаменті - довіра до американських інститутів та імідж надійного партнера. Стабільність долара та незалежність Федеральної резервної системи. Професіоналізм бюрократії та верховенство закону. Лідерство в міжнародних організаціях та публічна роль вартового демократії. Все те, від чого відмовляється сьогодні 47-ий президент США.
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04.05.2025 23:27 Відповісти
він реально ********
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04.05.2025 23:30 Відповісти
Скоро Трамп буде говорити що це він подарував Україні українські землі, які він не ,,віддасть,, *****.
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04.05.2025 23:20 Відповісти
ЗСУ краще протидіють таким планам ніж Трамп.
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04.05.2025 23:20 Відповісти
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04.05.2025 23:22 Відповісти
Та невже ? Вангую він продасть/дасть 1000 томагавків.
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04.05.2025 23:22 Відповісти
Було б зовсім непогано отримати 1000 томагавків 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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04.05.2025 23:26 Відповісти
Ауууу, ГАЛЬМО РУЧНЕ!!!
Бажання "захопити УСЮ Україну" у Рашки НЕ БУЛО навіть у лютому 2022 року!
Навіть божевільний Уйло розумів, що йому на це не вистачить ніяких сил.
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04.05.2025 23:23 Відповісти
ти не правий. Якраз хотів. Пер на Київ і Житомир.
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04.05.2025 23:29 Відповісти
Ну Киев это не вся Украина... Атака на Киев это было больше отвлекающим маневром. Получится что-то там захватить - хорошо, если нет то и пофиг. Вспомните, как под Киевом ловили военных рф, то с парадной формой, то каких-то "бомжей", без надлежащей экипировки. В то время как на Юге, шли колонны в полной, современной экипировке, хорошо подготовленные.
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04.05.2025 23:40 Відповісти
...і умовляв Польшу, Угорщину, Словатчину та Румунію розділити між собою Західну Україну!
а на Житомир не пер.
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04.05.2025 23:45 Відповісти
Трансформація рудого фріка у махрового шизоїда.
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04.05.2025 23:25 Відповісти
Якби не Трап, ніхто би не піднявся, всі б лежали би.
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04.05.2025 23:27 Відповісти
Вихідні минули. Діяльність рудого язиком продовжується.
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04.05.2025 23:33 Відповісти
Завтра дід проснеться і скаже шо він такого не казав
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04.05.2025 23:38 Відповісти
Идиот, мало ли чего они хотят, у них даже в начале войны не было таких планов и тем более сил, что бы военным путем, с тяжелыми боями, захватить даже половину Украины, расчет был повторить "крымнаш, донбаснаш" но в большем масштабе, с выходом к Киеву и надеждой на типичны рУзкий авось - а вдруг правительство сбежит вместе с Зе, или его устранят наши засланные агенты, а население по большей части не будет сопротивляться, лишь небольшая кучка нацистофашистобиндер. Дальше установка марионеточного правительства, возвращение янукОвоща, чистки, денацификация, возврат политического контроля над большей частью Украины, за исключением некоторых западных городов, областей, о чем тогда открыто говорили, мол Львов не подчинится и хрен с ним. И отчасти это удалось, с наскоку захватили немало южновосточных земель, что отдельный разговор как так получилось, а вот дальше все пошло строго не по плану, что даже этому плешивой кремлевской крысе пришлось выходить с обращением к военным - Берите контроль в свои руки, нам с вами будет проще договорится. Так что, как "видишь" Трумпло, если бы ты нам не вставлял палки в колеса еще во время президенства Бидона, не говоря уже о большем количестве поставок вооружений, то уже к этому моменту, у орков была бы ситуация как в ПМВ - на фронте без перемен, и это бы уже повлияло на позицию Кремля с его шизоидными невменаемыми требованиями.
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04.05.2025 23:45 Відповісти
І це додік записує собі в заслуги і в добродєтєлі пуйлу, це ж така велика поступка для України, прям осчастливили її, виродки.
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04.05.2025 23:46 Відповісти
В кінці кінців Трамп побачивши що усі його ініціативи провальні, рівень життя простих американців упаде в наслідок тарифів і інфляції, щоб виправдати свої невдачі, назве ворога хто у цьому винен і почне велику війну.
Так поступали всі аналогічні дебіли, які доривались до влади.
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04.05.2025 23:49 Відповісти
>> назве ворога хто у цьому винен...

Ґренландія, Мексика чи Канада?

Розпочинати війну з коммі_Китаєм навіть такий "упоротий" як трумп не стане.
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04.05.2025 23:56 Відповісти
Ця заява Трампа на користь пуйла.
Цим він таки хоче додавати Україну на всі територіальні вимоги пуйла.
Типу віддайте пуйлу ті області які хоче пуйло (включно з Херсоном та Заоріжжям) а то він захопить всю Україну.
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05.05.2025 00:05 Відповісти
 
 