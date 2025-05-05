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Новости Заявления Трампа о территориях Украины
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России придется отказаться от намерения захватить всю Украину, - Трамп

Трамп говорит, что РФ придется отказаться от желания захватить всю Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится захватить всю территорию Украины.

Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, если Россия хочет заключить мирное соглашение для завершения войны, которую она начала против Украины, то стране-агрессору придется отказаться от амбиций оккупировать всю территорию Украины.

"России придется отказаться от всей Украины. Потому что именно этого они хотят", - сказал глава США.

Журналистка переспросила Трампа, идет ли речь именно обо всей территории Украины, а не только о части, на которую претендует РФ. На что тот ответил:

"Нет, нет. России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше",- сказал глава Белого дома.

Читайте также: США будут продолжать поддержку Украины, - советник Трампа пастор Бернс

Также Трамп рассказал, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его позвонить Путину, поскольку российский диктатор якобы игнорировал их звонки.

"Знаете ли вы, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки", - добавил Трамп.

Напомним, что в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.

Читайте также: Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе с одной из сторон

Автор: 

россия (95660) Трамп Дональд (5368) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+13
Павло Казарін

Дональд Трамп зламав не лише традицію публічної риторики. Не лише логіку стосунків із союзниками та диктатурами. Він також поховав весь той символічний капітал, що його країна накопичувала десятиліттями.

47-ий президент США скасовує USAID та закриває "Голос Америки". Призначає лояльних та звільняє професіоналів. Лебезить перед диктаторами та підвищує голос на демократії. Дональд Трамп ухвалив рішення "вийти в кеш" - і розмінює на це накопичені дублони репутації та авторитету своєї країни.

Відтепер Сполучені Штати - це країна, яка голосує в ООН синхронно з Нікарагуа, Еритреєю та Білоруссю. Оголошує на весь світ, що інші країни цілують її лідера в дупу. Це країна, яка вимагає, щоб жертва капітулювала перед агресором, щоб не заважати Вашингтону вести бізнес із Москвою.
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04.05.2025 23:25
+9
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04.05.2025 23:22
+7
Велич США будувалася не тільки на економічній могутності. В її фундаменті - довіра до американських інститутів та імідж надійного партнера. Стабільність долара та незалежність Федеральної резервної системи. Професіоналізм бюрократії та верховенство закону. Лідерство в міжнародних організаціях та публічна роль вартового демократії. Все те, від чого відмовляється сьогодні 47-ий президент США.
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04.05.2025 23:27
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Правила форума Совет форумчан
Це сам дійшов до такого висновку ? Або хтось підказав
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04.05.2025 23:10 Ответить
Звісно ЗСУ, ну не Зеленський же.
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04.05.2025 23:25 Ответить
Нобелівську премію йому в галузі якбитології!
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04.05.2025 23:10 Ответить
Якби не він,то не обрали б папу)))
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04.05.2025 23:11 Ответить
оце новина!!
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04.05.2025 23:11 Ответить
"І якби не я, вони б продовжували йти далі"

Розбудіть хтось діда, бо він сере.
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04.05.2025 23:14 Ответить
Не треба будити - ліпше тихо прикопати
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04.05.2025 23:29 Ответить
Фото з'явилося на сторінці Трампа у соцмережі Truth Social, а також на офіційних сторінках Білого дому.
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04.05.2025 23:15 Ответить
Хворий чоловік і нічого тут сказпти
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04.05.2025 23:24 Ответить
Павло Казарін

Дональд Трамп зламав не лише традицію публічної риторики. Не лише логіку стосунків із союзниками та диктатурами. Він також поховав весь той символічний капітал, що його країна накопичувала десятиліттями.

47-ий президент США скасовує USAID та закриває "Голос Америки". Призначає лояльних та звільняє професіоналів. Лебезить перед диктаторами та підвищує голос на демократії. Дональд Трамп ухвалив рішення "вийти в кеш" - і розмінює на це накопичені дублони репутації та авторитету своєї країни.

Відтепер Сполучені Штати - це країна, яка голосує в ООН синхронно з Нікарагуа, Еритреєю та Білоруссю. Оголошує на весь світ, що інші країни цілують її лідера в дупу. Це країна, яка вимагає, щоб жертва капітулювала перед агресором, щоб не заважати Вашингтону вести бізнес із Москвою.
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04.05.2025 23:25 Ответить
Велич США будувалася не тільки на економічній могутності. В її фундаменті - довіра до американських інститутів та імідж надійного партнера. Стабільність долара та незалежність Федеральної резервної системи. Професіоналізм бюрократії та верховенство закону. Лідерство в міжнародних організаціях та публічна роль вартового демократії. Все те, від чого відмовляється сьогодні 47-ий президент США.
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04.05.2025 23:27 Ответить
А зеленський не те саме робить?
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05.05.2025 08:32 Ответить
він реально ********
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04.05.2025 23:30 Ответить
Американський Пшонка. )
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05.05.2025 09:09 Ответить
Скоро Трамп буде говорити що це він подарував Україні українські землі, які він не ,,віддасть,, *****.
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04.05.2025 23:20 Ответить
І Чорне море він викопав, а не українці.
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05.05.2025 08:52 Ответить
ЗСУ краще протидіють таким планам ніж Трамп.
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04.05.2025 23:20 Ответить
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04.05.2025 23:22 Ответить
Та невже ? Вангую він продасть/дасть 1000 томагавків.
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04.05.2025 23:22 Ответить
Було б зовсім непогано отримати 1000 томагавків 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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04.05.2025 23:26 Ответить
Ауууу, ГАЛЬМО РУЧНЕ!!!
Бажання "захопити УСЮ Україну" у Рашки НЕ БУЛО навіть у лютому 2022 року!
Навіть божевільний Уйло розумів, що йому на це не вистачить ніяких сил.
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04.05.2025 23:23 Ответить
ти не правий. Якраз хотів. Пер на Київ і Житомир.
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04.05.2025 23:29 Ответить
Ну Киев это не вся Украина... Атака на Киев это было больше отвлекающим маневром. Получится что-то там захватить - хорошо, если нет то и пофиг. Вспомните, как под Киевом ловили военных рф, то с парадной формой, то каких-то "бомжей", без надлежащей экипировки. В то время как на Юге, шли колонны в полной, современной экипировке, хорошо подготовленные.
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04.05.2025 23:40 Ответить
...і умовляв Польшу, Угорщину, Словатчину та Румунію розділити між собою Західну Україну!
а на Житомир не пер.
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04.05.2025 23:45 Ответить
Трансформація рудого фріка у махрового шизоїда.
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04.05.2025 23:25 Ответить
Якби не Трап, ніхто би не піднявся, всі б лежали би.
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04.05.2025 23:27 Ответить
Вихідні минули. Діяльність рудого язиком продовжується.
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04.05.2025 23:33 Ответить
Завтра дід проснеться і скаже шо він такого не казав
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04.05.2025 23:38 Ответить
Идиот, мало ли чего они хотят, у них даже в начале войны не было таких планов и тем более сил, что бы военным путем, с тяжелыми боями, захватить даже половину Украины, расчет был повторить "крымнаш, донбаснаш" но в большем масштабе, с выходом к Киеву и надеждой на типичны рУзкий авось - а вдруг правительство сбежит вместе с Зе, или его устранят наши засланные агенты, а население по большей части не будет сопротивляться, лишь небольшая кучка нацистофашистобиндер. Дальше установка марионеточного правительства, возвращение янукОвоща, чистки, денацификация, возврат политического контроля над большей частью Украины, за исключением некоторых западных городов, областей, о чем тогда открыто говорили, мол Львов не подчинится и хрен с ним. И отчасти это удалось, с наскоку захватили немало южновосточных земель, что отдельный разговор как так получилось, а вот дальше все пошло строго не по плану, что даже этому плешивой кремлевской крысе пришлось выходить с обращением к военным - Берите контроль в свои руки, нам с вами будет проще договорится. Так что, как "видишь" Трумпло, если бы ты нам не вставлял палки в колеса еще во время президенства Бидона, не говоря уже о большем количестве поставок вооружений, то уже к этому моменту, у орков была бы ситуация как в ПМВ - на фронте без перемен, и это бы уже повлияло на позицию Кремля с его шизоидными невменаемыми требованиями.
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04.05.2025 23:45 Ответить
О! Ще одне кацапидлівське коментує. 🤢
Звідки, цікаво знати тобі, що робиться в *********** голові і які в ній були плани на 24 лютого 2022.
Чи тобі Муму карти його генштабу регулярно шле?
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05.05.2025 09:00 Ответить
І це додік записує собі в заслуги і в добродєтєлі пуйлу, це ж така велика поступка для України, прям осчастливили її, виродки.
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04.05.2025 23:46 Ответить
В кінці кінців Трамп побачивши що усі його ініціативи провальні, рівень життя простих американців упаде в наслідок тарифів і інфляції, щоб виправдати свої невдачі, назве ворога хто у цьому винен і почне велику війну.
Так поступали всі аналогічні дебіли, які доривались до влади.
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04.05.2025 23:49 Ответить
>> назве ворога хто у цьому винен...

Ґренландія, Мексика чи Канада?

Розпочинати війну з коммі_Китаєм навіть такий "упоротий" як трумп не стане.
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04.05.2025 23:56 Ответить
Ця заява Трампа на користь пуйла.
Цим він таки хоче додавати Україну на всі територіальні вимоги пуйла.
Типу віддайте пуйлу ті області які хоче пуйло (включно з Херсоном та Заоріжжям) а то він захопить всю Україну.
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05.05.2025 00:05 Ответить
Не обов'язково одразу з Херсоном і Запоріжжям. Херсон і Запоріжжя, для початку, можуть залишити Україні - щоби подавати Україні це, як "Велику Перемогу", при фактичній капітуляції України перед росією - бо росія, за підсумками такого "договорняка" все одно посилиться за рахунок України, і не лише компенсує свої витрати на війну, але, також, вийде в "плюс". А, Україна, відповідно - значно ослабиться та стане набагато вразливішою. росії ж - послаблять ключові санкції, і вона спокійно продовжить підготовку до нового етапу війни, до нового нападу на Україну, котрий, для України, буде вже набагато страшніший., і котрий, Україна, пережити, має набагато менше шансів.
Отам, одразу ж - підпадають під удар і Херсон, і Запоріжжя, І Харків, І Дніпро, і весь Південь, котрий ще залишився, а далі і все Лівобережжя, і Київ - все, як хотіло х#йло.

А зараз - це просто торг - щоби "продати" українцям капітуляцію, розділ та подальше знищення України (та тих же таки - українців) - як "Велику Перемогу".
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05.05.2025 08:39 Ответить
А Європи яку частину їм можна захопити?
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05.05.2025 01:20 Ответить
Зараз - хіба що Балтію.
Але, взагалі то, щоби нормально захоплювати Європу - касапам потрібна Україна. Але і Балтія теж.
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05.05.2025 08:42 Ответить
Он забыл ещё добавить - и это моя заслуга!

Фигляр и шизофреник.
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05.05.2025 07:08 Ответить
Пока Украиной управляют помощники регионалов ботокс никогда не остановится,он прекрасно понимает,что это его последний шанс,его агентура больше никогда не будет при власти.
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05.05.2025 07:25 Ответить
Ніколи не кажіть "ніколи", особливо по відношенню до росії.
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05.05.2025 08:53 Ответить
використаний трампон, на жаль - використав америку...
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05.05.2025 07:34 Ответить
Так це вона з легкістю.
Пацан - господар свого слова. Слово дав - слово взяв.
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05.05.2025 08:51 Ответить
Підар в маразмі...
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05.05.2025 09:16 Ответить
 
 