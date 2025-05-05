России придется отказаться от намерения захватить всю Украину, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится захватить всю территорию Украины.

Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, если Россия хочет заключить мирное соглашение для завершения войны, которую она начала против Украины, то стране-агрессору придется отказаться от амбиций оккупировать всю территорию Украины.

"России придется отказаться от всей Украины. Потому что именно этого они хотят", - сказал глава США.

Журналистка переспросила Трампа, идет ли речь именно обо всей территории Украины, а не только о части, на которую претендует РФ. На что тот ответил:

"Нет, нет. России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше",- сказал глава Белого дома.

Читайте также: США будут продолжать поддержку Украины, - советник Трампа пастор Бернс

Также Трамп рассказал, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его позвонить Путину, поскольку российский диктатор якобы игнорировал их звонки.

"Знаете ли вы, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки", - добавил Трамп.

Напомним, что в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.

Читайте также: Трамп о переговорах с РФ и Украиной: Мы ближе с одной из сторон