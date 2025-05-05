России придется отказаться от намерения захватить всю Украину, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия стремится захватить всю территорию Украины.
Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, если Россия хочет заключить мирное соглашение для завершения войны, которую она начала против Украины, то стране-агрессору придется отказаться от амбиций оккупировать всю территорию Украины.
"России придется отказаться от всей Украины. Потому что именно этого они хотят", - сказал глава США.
Журналистка переспросила Трампа, идет ли речь именно обо всей территории Украины, а не только о части, на которую претендует РФ. На что тот ответил:
"Нет, нет. России придется отказаться от всей Украины. Потому что Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше",- сказал глава Белого дома.
Также Трамп рассказал, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его позвонить Путину, поскольку российский диктатор якобы игнорировал их звонки.
"Знаете ли вы, что лидеры Европейского Союза неоднократно просили меня позвонить Путину? Потому что он не отвечает на их звонки", - добавил Трамп.
Напомним, что в этом же интервью президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по прекращению войны РФ против Украины США ближе с одной из сторон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розбудіть хтось діда, бо він сере.
Дональд Трамп зламав не лише традицію публічної риторики. Не лише логіку стосунків із союзниками та диктатурами. Він також поховав весь той символічний капітал, що його країна накопичувала десятиліттями.
47-ий президент США скасовує USAID та закриває "Голос Америки". Призначає лояльних та звільняє професіоналів. Лебезить перед диктаторами та підвищує голос на демократії. Дональд Трамп ухвалив рішення "вийти в кеш" - і розмінює на це накопичені дублони репутації та авторитету своєї країни.
Відтепер Сполучені Штати - це країна, яка голосує в ООН синхронно з Нікарагуа, Еритреєю та Білоруссю. Оголошує на весь світ, що інші країни цілують її лідера в дупу. Це країна, яка вимагає, щоб жертва капітулювала перед агресором, щоб не заважати Вашингтону вести бізнес із Москвою.
Бажання "захопити УСЮ Україну" у Рашки НЕ БУЛО навіть у лютому 2022 року!
Навіть божевільний Уйло розумів, що йому на це не вистачить ніяких сил.
а на Житомир не пер.
Звідки, цікаво знати тобі, що робиться в *********** голові і які в ній були плани на 24 лютого 2022.
Чи тобі Муму карти його генштабу регулярно шле?
Так поступали всі аналогічні дебіли, які доривались до влади.
Ґренландія, Мексика чи Канада?
Розпочинати війну з коммі_Китаєм навіть такий "упоротий" як трумп не стане.
Цим він таки хоче додавати Україну на всі територіальні вимоги пуйла.
Типу віддайте пуйлу ті області які хоче пуйло (включно з Херсоном та Заоріжжям) а то він захопить всю Україну.
Отам, одразу ж - підпадають під удар і Херсон, і Запоріжжя, І Харків, І Дніпро, і весь Південь, котрий ще залишився, а далі і все Лівобережжя, і Київ - все, як хотіло х#йло.
А зараз - це просто торг - щоби "продати" українцям капітуляцію, розділ та подальше знищення України (та тих же таки - українців) - як "Велику Перемогу".
Але, взагалі то, щоби нормально захоплювати Європу - касапам потрібна Україна. Але і Балтія теж.
Фигляр и шизофреник.
Пацан - господар свого слова. Слово дав - слово взяв.