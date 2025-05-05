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Новости
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Россияне не чувствуют ответственности за войну против Украины. Они апатичны, - The Times

Отношение россиян к войне в Украине. Как оно изменилось

Многие из граждан РФ рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

Москва готовится к торжествам по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией. В то же время на одном из зданий - объявление с призывом новобранцев записаться на военную службу с обещанием высоких выплат.

"Хотя президент Путин пытался сравнить борьбу Советского Союза против нацизма во Второй мировой войне с его нынешней и сфабрикованной кампанией "денацификации" в Украине, эта реклама напоминает о неизбежной разнице между этими двумя конфликтами", - пишет автор.

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В то время как миллионы советских граждан добровольно служили, защищая свою родину от захватчиков, армия Путина сегодня является все более наемным контингентом тех, кто рискует своей жизнью ради личной выгоды, говорится в материале.

"Повседневная жизнь становится все более милитаризованной. Несмотря на падение доходов от нефти и рост дефицита бюджета, в этом году Кремль удвоил финансирование "Юнармии", - отмечается там.

The Times приводит данные опроса "Левада-Центр", который в течение последних лет сообщал о поддержке россиянами войны против Украины на уровне 70-80%.Достоверность результатов этих опросов вызывает сомнение из-за боязни высказывать свое мнение в тоталитарной стране, пишет издание.

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что большинство россиян поддерживают войну, но "не чувствуют никакой ответственности за нее". По его словам, они не понимают причин войны против Украины.

Социолог-исследователь Марина, которая ездит по России и спрашивает мнение людей о войне, рассказала, что вопреки всем усилиям государства, отношение людей к войне становится все более апатичным. Для них "война становится привычной и, следовательно, невидимой частью реальности".

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Так, в Бурятии люди сказали, что многие из них рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды и называли отправку на фронт "командировкой".

По словам Марины, люди понимают, что не могут ни на что влиять, что от них ничего не зависит, поэтому они решили об этом просто не думать. Такую же апатию испытывают и те, кто раньше был против войны.

Причиной этому являются широкомасштабные государственные репрессии. Граждане боятся обсуждать войну или политику, поскольку опасаются доноса.

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Автор: 

война (1380) россия (95660) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+15
Вони не апатичні. Расіяни підтримують війну. Вони цього давно бажали.
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05.05.2025 11:46
+7
Навозные черви не могут быть апатичными или какими другими, прекратите их идентифицировать,

как людей!

Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями

в ней, точка
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05.05.2025 11:49
+7
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05.05.2025 11:54
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Вони не апатичні. Расіяни підтримують війну. Вони цього давно бажали.
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05.05.2025 11:46 Ответить
Це потенційно може зіграти з ними дуже злий жарт.
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05.05.2025 11:47 Ответить
Ну з майже мільйоном вже зіграло...
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05.05.2025 11:54 Ответить
Такі суспільства міцні, але крихкі, їх важко зламати, але якщо вже ламаються - то з кінцями.
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05.05.2025 12:00 Ответить
Такі люди - що з них візьмеш - окрім аналізів
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05.05.2025 11:47 Ответить
Люди?
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05.05.2025 11:52 Ответить
Хлопці з передової кажуть що не можна недооцінювати ворога
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05.05.2025 11:54 Ответить
А як стикується одне з іншим?
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05.05.2025 11:59 Ответить
Нелюди - уроди - Від цих слів вони перестануть атакувати і сунутися?
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05.05.2025 12:04 Ответить
Покопаний рожевий бруствер тричі негодований...
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05.05.2025 12:12 Ответить
Звісно перестають. А ще як "росія" писати з маленької літери - вона точно скоро розвалиться. Ось-ось...
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05.05.2025 12:15 Ответить
Валентин Коваль #587289, так ті хто зі зброєю їх не можна не дооцінювати. Але ті хто дома сидить, а таких багато, є ті хто отримує на росії від 150 тис фублей, та не мають бажання мерзнути в окопах, та вмирати за ху.йла. Ось такі апатичні.
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05.05.2025 12:15 Ответить
Сьогодні сидять а завтра вже з автоматом біжать
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05.05.2025 12:18 Ответить
The Times, а можна написати прямо, без євфемізмів, що вони неандертальці нетрадіційної орієнтаціі, чи це також єскалація??
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05.05.2025 11:48 Ответить
Це ганебне та упереджене паплюження пам'яті наших славетних предків - неандертальців.
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05.05.2025 12:13 Ответить
Судячи з вашої геніальної логікі, ви і кацапи це адиннарот.
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05.05.2025 12:24 Ответить
Навозные черви не могут быть апатичными или какими другими, прекратите их идентифицировать,

как людей!

Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями

в ней, точка
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05.05.2025 11:49 Ответить
Батенька, вы бы перестали так унижать беспозвоночных, у них объём памяти мозга больше чем у кацапов - черви способны передавать память о пережитом стрессе.
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05.05.2025 11:56 Ответить
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05.05.2025 11:54 Ответить
Яка краса!
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05.05.2025 12:16 Ответить
Я - да!! 👍
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05.05.2025 12:30 Ответить
Русня це ракові клітини цивілізації. Вони живуть тільки знищуючи живий організм.
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05.05.2025 11:56 Ответить
Русня це ракові клітини з російськомовними метастазами.
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05.05.2025 12:00 Ответить
они не апатичны а беснуются от собственной безнаказанности!
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05.05.2025 12:00 Ответить
Нісенітниця. Все вони чудово розуміють і підтримують.
Самий простий доказ - знаходите на Ютубі якесь неполітичне відео, де хтось розповідає про риболовлю/роботу/відпочинок.... а десь на задньому плані висить український прапор, або щось подібне, що символізує підтримку України. А потім дивитесь в коментарі, де всі оці пересічні рашисти (а навряд в таких відео боти) аж захлинаються від ненависті до всього українського.

Не країна апатичних людей на чолі з диктатором - країна де 70-80% фашистів, що ненавидять усіх навколо, ненавидять один одного, заздрять усім хто живе хоч на 1% краще, готові негайно вбити усіх хто живе від них гірше і т.п.
Їм психіатри потрібні, а не соціологи-дослідники.
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05.05.2025 12:00 Ответить
А чого тут дивуватися, якщо і віцик Венс з будівельником Віткоффом, МАГА, теж не бачуть нічого поганого у московській війні проти Мирної України з 2014 року! Прутін, їм наобіцяв стільки усякої галіматні, що вони повірили і совість втратили! Це ж просто «сделка»!
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05.05.2025 12:10 Ответить
вони не апатичні, вони беземпатичні. Тому їм похєр скільки буде вбито. Вестерни не можуть собі уявити, щоб не окремі індивідууми мають беземпатичність, а цілі пласти соціума (якщо так можна сказати про табун болотних макак). Тому і шукають інші пояснення.
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05.05.2025 12:10 Ответить
З яких пір ви в маніяка совість сподіваєтесь знайти? Рашисти не відчувають і докорів сумління за те що в другій світовій війні воювали за Гітлера
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05.05.2025 12:18 Ответить
Тай по.уй на всіх расіян, які б не були апатичні чи ні. Українці точно знають, що найкращі ті що не відображаються в тепловізорі
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05.05.2025 12:18 Ответить
Треба бити по російській "еліті" з середнього класу чиновників , працівників міністерств , різних силовиків
Бити треба нижче пояса з усіх сторін.
Ізолювати, не пускати в цивілізований світ (Європа , США і Канада) треба дітей , дружин , батьків ,братів і сестер російської "еліти". Не забути про каханок. І тещі - в першу чергу .
Нехай вони кожного вечора і ночі капають на мізкі своїм чоловікам і батькам : "Вань , а Вань , зачєм нам єтот путін і єтот Крим , єслі ми тєпєрь только в Сизрань в'єздниє ?"
Ось про що треба просити Європу і Америку.
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05.05.2025 12:24 Ответить
 
 