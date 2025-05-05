Россияне не чувствуют ответственности за войну против Украины. Они апатичны, - The Times
Многие из граждан РФ рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды.
Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.
Москва готовится к торжествам по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией. В то же время на одном из зданий - объявление с призывом новобранцев записаться на военную службу с обещанием высоких выплат.
"Хотя президент Путин пытался сравнить борьбу Советского Союза против нацизма во Второй мировой войне с его нынешней и сфабрикованной кампанией "денацификации" в Украине, эта реклама напоминает о неизбежной разнице между этими двумя конфликтами", - пишет автор.
В то время как миллионы советских граждан добровольно служили, защищая свою родину от захватчиков, армия Путина сегодня является все более наемным контингентом тех, кто рискует своей жизнью ради личной выгоды, говорится в материале.
"Повседневная жизнь становится все более милитаризованной. Несмотря на падение доходов от нефти и рост дефицита бюджета, в этом году Кремль удвоил финансирование "Юнармии", - отмечается там.
The Times приводит данные опроса "Левада-Центр", который в течение последних лет сообщал о поддержке россиянами войны против Украины на уровне 70-80%.Достоверность результатов этих опросов вызывает сомнение из-за боязни высказывать свое мнение в тоталитарной стране, пишет издание.
Российский политолог Кирилл Рогов считает, что большинство россиян поддерживают войну, но "не чувствуют никакой ответственности за нее". По его словам, они не понимают причин войны против Украины.
Социолог-исследователь Марина, которая ездит по России и спрашивает мнение людей о войне, рассказала, что вопреки всем усилиям государства, отношение людей к войне становится все более апатичным. Для них "война становится привычной и, следовательно, невидимой частью реальности".
Так, в Бурятии люди сказали, что многие из них рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды и называли отправку на фронт "командировкой".
По словам Марины, люди понимают, что не могут ни на что влиять, что от них ничего не зависит, поэтому они решили об этом просто не думать. Такую же апатию испытывают и те, кто раньше был против войны.
Причиной этому являются широкомасштабные государственные репрессии. Граждане боятся обсуждать войну или политику, поскольку опасаются доноса.
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как людей!
Нет такой страны, как расея и нет такого народа, как руские, есть куча говна с навозными червями
в ней, точка
Самий простий доказ - знаходите на Ютубі якесь неполітичне відео, де хтось розповідає про риболовлю/роботу/відпочинок.... а десь на задньому плані висить український прапор, або щось подібне, що символізує підтримку України. А потім дивитесь в коментарі, де всі оці пересічні рашисти (а навряд в таких відео боти) аж захлинаються від ненависті до всього українського.
Не країна апатичних людей на чолі з диктатором - країна де 70-80% фашистів, що ненавидять усіх навколо, ненавидять один одного, заздрять усім хто живе хоч на 1% краще, готові негайно вбити усіх хто живе від них гірше і т.п.
Їм психіатри потрібні, а не соціологи-дослідники.
Бити треба нижче пояса з усіх сторін.
Ізолювати, не пускати в цивілізований світ (Європа , США і Канада) треба дітей , дружин , батьків ,братів і сестер російської "еліти". Не забути про каханок. І тещі - в першу чергу .
Нехай вони кожного вечора і ночі капають на мізкі своїм чоловікам і батькам : "Вань , а Вань , зачєм нам єтот путін і єтот Крим , єслі ми тєпєрь только в Сизрань в'єздниє ?"
Ось про що треба просити Європу і Америку.