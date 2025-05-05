Россияне не чувствуют ответственности за войну против Украины. Они апатичны, - The Times

Многие из граждан РФ рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды.

Об этом говорится в материале The Times, передает Цензор.НЕТ.

Москва готовится к торжествам по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией. В то же время на одном из зданий - объявление с призывом новобранцев записаться на военную службу с обещанием высоких выплат.

"Хотя президент Путин пытался сравнить борьбу Советского Союза против нацизма во Второй мировой войне с его нынешней и сфабрикованной кампанией "денацификации" в Украине, эта реклама напоминает о неизбежной разнице между этими двумя конфликтами", - пишет автор.

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В то время как миллионы советских граждан добровольно служили, защищая свою родину от захватчиков, армия Путина сегодня является все более наемным контингентом тех, кто рискует своей жизнью ради личной выгоды, говорится в материале.

"Повседневная жизнь становится все более милитаризованной. Несмотря на падение доходов от нефти и рост дефицита бюджета, в этом году Кремль удвоил финансирование "Юнармии", - отмечается там.

The Times приводит данные опроса "Левада-Центр", который в течение последних лет сообщал о поддержке россиянами войны против Украины на уровне 70-80%.Достоверность результатов этих опросов вызывает сомнение из-за боязни высказывать свое мнение в тоталитарной стране, пишет издание.

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что большинство россиян поддерживают войну, но "не чувствуют никакой ответственности за нее". По его словам, они не понимают причин войны против Украины.

Социолог-исследователь Марина, которая ездит по России и спрашивает мнение людей о войне, рассказала, что вопреки всем усилиям государства, отношение людей к войне становится все более апатичным. Для них "война становится привычной и, следовательно, невидимой частью реальности".

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Так, в Бурятии люди сказали, что многие из них рассматривают войну исключительно с точки зрения финансовой выгоды и называли отправку на фронт "командировкой".

По словам Марины, люди понимают, что не могут ни на что влиять, что от них ничего не зависит, поэтому они решили об этом просто не думать. Такую же апатию испытывают и те, кто раньше был против войны.

Причиной этому являются широкомасштабные государственные репрессии. Граждане боятся обсуждать войну или политику, поскольку опасаются доноса.

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