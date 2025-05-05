США продолжают призывать Россию прекратить боевые действия против Украины и принять предложенные соглашения, однако Москва блокирует эти инициативы. В западных правительственных кругах обсуждаются опасения, что режим Владимира Путина может столкнуться с серьезными внутренними трудностями при попытке завершить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу", - говорится в материале.

Между тем, несмотря на наращивание военных расходов, российская экономика демонстрирует признаки ослабления. По оценкам отечественных экономистов, вне рамок оборонного сектора промышленное производство приближается к рецессии. Сокращается выпуск продукции таких отраслей, как пищевая, угольная, металлургическая и машиностроительная. Единственным исключением остается оборонно-промышленный комплекс, который фактически скрывает масштабы экономических проблем.

По мнению экспертов, отдельную угрозу для режима Путина представляют ветераны войны. Многие из них, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными экономическими перспективами.

По мнению эксперта "для Путина работа с ветеранами, которые возвращаются после окончания войны, скорее всего, станет вызовом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне возродили практику челночной торговли техникой и драгоценностями

"Для Путина работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, станет вызовом", - заявила эксперт по вопросам России в Германском институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн.

"Те, кто ушел на фронт добровольцем, часто получали выплаты, превышающие среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 000 евро", - говорит Кляйн.

По ее словам, если Кремль не сможет предложить этим людям экономического будущего, возрастает риск волны насилия.

"Количество насильственных преступлений возросло после полномасштабного вторжения России. Существует реальная опасность того, что некоторые из ветеранов - подобно тем, кто воевал в Афганистане или Чечне - станут участниками преступности", - подчеркнула Кляйн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия специально не готовилась к "СВО", - Путин