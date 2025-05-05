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Новости Заморозка войны
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Путин не способен остановить войну без серьезных политических последствий для России, - Bild

Путин не может завершить войну в Украине

США продолжают призывать Россию прекратить боевые действия против Украины и принять предложенные соглашения, однако Москва блокирует эти инициативы. В западных правительственных кругах обсуждаются опасения, что режим Владимира Путина может столкнуться с серьезными внутренними трудностями при попытке завершить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

"Это связано с тем, что Россия до сих пор не достигла своих военных целей. Оборонная промышленность раздута гигантскими инвестициями. Сотни тысяч россиян хорошо зарабатывают на войне. Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу", - говорится в материале.

Между тем, несмотря на наращивание военных расходов, российская экономика демонстрирует признаки ослабления. По оценкам отечественных экономистов, вне рамок оборонного сектора промышленное производство приближается к рецессии. Сокращается выпуск продукции таких отраслей, как пищевая, угольная, металлургическая и машиностроительная. Единственным исключением остается оборонно-промышленный комплекс, который фактически скрывает масштабы экономических проблем.

По мнению экспертов, отдельную угрозу для режима Путина представляют ветераны войны. Многие из них, вернувшись с фронта, могут стать источником социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни и ограниченными экономическими перспективами.

По мнению эксперта "для Путина работа с ветеранами, которые возвращаются после окончания войны, скорее всего, станет вызовом".

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"Для Путина работа с ветеранами, которые вернутся после окончания войны, скорее всего, станет вызовом", - заявила эксперт по вопросам России в Германском институте международных вопросов и безопасности Маргарет Кляйн.

"Те, кто ушел на фронт добровольцем, часто получали выплаты, превышающие среднюю зарплату в несколько раз. Это касается не только повышенной зарплаты, но и одноразовых бонусов за вербовку, которые достигали более 40 000 евро", - говорит Кляйн.

По ее словам, если Кремль не сможет предложить этим людям экономического будущего, возрастает риск волны насилия.

"Количество насильственных преступлений возросло после полномасштабного вторжения России. Существует реальная опасность того, что некоторые из ветеранов - подобно тем, кто воевал в Афганистане или Чечне - станут участниками преступности", - подчеркнула Кляйн.

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Автор: 

путин владимир (31318) россия (95660) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+15
"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550401

Це десь в Німеччині мабуть був би виклик, а там пригодовані собр з омон швидко відправлять на "колиму". Ні хто не буде панькатися з ціма викликами як і з пригожиним
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05.05.2025 07:26
+14
Чого всіх хвілюе післявоенни стан путіна?Якого чорта?Замість того,щоби знищити загрозу,вони танцюють з бубном біля нього.Дебільни світ, подивіться на діі путіна.Він не таецюе,він вбивае всіх,кого хоче.Трамп також утопіст у поглядах стасовно путіна. Хочеш бути папою,чи кім ти хочеш,то не повінен умовляти,нести якусь фігню.Повінен діяти жорсто і з першого разу.Кому хоч коли допомоголи жертопідношення,задобрювання,мольби до злочинця?Нікому. Потім цей злочинець становіцця серійним.Так і з путіним:після Украіни будуть наступни.
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05.05.2025 07:28
+9
Та не боїться він витіранів.У його засоби поставити їх на місце,зони після «сво»пустують.
Це нагадує намагання виправдати ****а..
Обстрілює українсткі міста,бо бохться витіранів...Самим не смішно?
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05.05.2025 07:33
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⚡️росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. росія хоче всю Україну - Трамп
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05.05.2025 07:24 Ответить
Скоріше не "не потрібна", а "замало".
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05.05.2025 08:56 Ответить
"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550401

Це десь в Німеччині мабуть був би виклик, а там пригодовані собр з омон швидко відправлять на "колиму". Ні хто не буде панькатися з ціма викликами як і з пригожиним
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05.05.2025 07:26 Ответить
То й *** з ним - з режимом
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05.05.2025 07:27 Ответить
Чого всіх хвілюе післявоенни стан путіна?Якого чорта?Замість того,щоби знищити загрозу,вони танцюють з бубном біля нього.Дебільни світ, подивіться на діі путіна.Він не таецюе,він вбивае всіх,кого хоче.Трамп також утопіст у поглядах стасовно путіна. Хочеш бути папою,чи кім ти хочеш,то не повінен умовляти,нести якусь фігню.Повінен діяти жорсто і з першого разу.Кому хоч коли допомоголи жертопідношення,задобрювання,мольби до злочинця?Нікому. Потім цей злочинець становіцця серійним.Так і з путіним:після Украіни будуть наступни.
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05.05.2025 07:28 Ответить
Та не боїться він витіранів.У його засоби поставити їх на місце,зони після «сво»пустують.
Це нагадує намагання виправдати ****а..
Обстрілює українсткі міста,бо бохться витіранів...Самим не смішно?
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05.05.2025 07:33 Ответить
Треба ж Заходу якось виправдати власну неспроможність перпемогти куйла.
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05.05.2025 08:24 Ответить
А де ж візьметься та сила, якщо ти заховався за кордоном і на фронт не йдеш?
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05.05.2025 08:25 Ответить
Захід походжає навколо ***** обережненько, навшпиньках та з улесливою посмішкою. Переходити до будь-яких дій йому забороняє Заратустра та слабке очко.
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05.05.2025 07:37 Ответить
Кто такой Заратустра и о чем он говорил?
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05.05.2025 07:43 Ответить
у нас є торчок. постійно тусує біля сільпо. заратустра, всі його називають. навіть бабулі.
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05.05.2025 07:48 Ответить
Накачивал по меньшей мере 10 лет свое население оголтелой примитивной пропагандой, сделал ставку на дремучую хтонь, мразь и прочее дерьмо, мнения которых теперь доминирует в российском обществе, ставшее авторитетами и новой элитой, а теперь понимаешь ли, он не может дать заднюю без серьезных последствий для себя своего режима - ну так кто им доктор, если они сами сделали все для того, что бы нельзя было заключить перемирие на вменяемых условиях. Это их проблемы, не нужно их решать за счет Украины.
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05.05.2025 07:47 Ответить
європейські лєвакі толєрасти, невиліковні.
їх бентежить не розбомблена україна, з дітьми у котрих немає дитинства. з ветеранами, які ціною свого життя, захищають свою хату.
оцих грьобаних пацифістів непокоїть, загін для худоби, під назвою расєя.
і, як там бідненькі вбивці мародери гвалтівники будуть себе почувати, після поразки.
висновок, поки плєшивий не знищить всіх своїх істот, війна не закінчиться?
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05.05.2025 07:54 Ответить
У «грьобаних пацифістів» для захисту французьких, британських, німецьких дітей є ППО та інша зброя проти кацапських бомб.

PS:
Українці пишуть назву своєї країни з ВЕЛИКОЇ літери.
Навіть, якщо вона розбомблена.
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05.05.2025 08:28 Ответить
Це так. Є ще один недосцарьок для якого закінчення війни - це трибунал і більше жодних концертів, ні в московських саунах, ні для Ігаря Валєрічя
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05.05.2025 08:21 Ответить
Для билд является новостью то что в любой стране после войны возрастал криминал наркомания алкоголизм и тп когда ветераны вдруг оказывались зачастую не нужны работодателям? В рф с этим будет проще на особо борзых кто может сделать ОПГ в рф уже есть по 3 омоновца на каждого, а на бытовых кто будет свою жену и детей лупить им всем насрать
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05.05.2025 08:31 Ответить
Только есть маленькая проблемка, для омоновцев: свеошники, это не навальнята, с шариками и фонариками. И эрефия, накачана нелегальным оружием...
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05.05.2025 08:46 Ответить
чтоб свошники представляли хоть какуюто опасность для режима нужен сильный лидер который их сможет объеденить и противопоставить против официальной власти. последняя попытка была пригожин и он даже до москвы не дошел. А бухие свошники по одиночке или небольшими групками в ****** против орд омона не составляют никаких проблем
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05.05.2025 08:57 Ответить
В країні де всі потенційні раби, ніяка зброя на руках у населення, не буде мати якоїсь серйозної небезпеки для режиму.
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05.05.2025 09:00 Ответить
Ліквідація Путіна вирішує всі ці проблеми одним махом
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05.05.2025 08:41 Ответить
Там ще зостанеться 139 999 999 таких самих.
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05.05.2025 08:59 Ответить
Маю думку, що кількість кацапів на болотах, дуже роздута! Скільки гниють в степах України, скільки виїхало за кордон, це не один мільон!
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05.05.2025 09:09 Ответить
Там ще зостанеться N-1 таких самих.

Так сойдьот ?
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05.05.2025 09:13 Ответить
европейских толерастов всегда будет хвылювати россия больше чем брошенные и покалеченные украинские дети -ветераны -старики -женщины и вся обескровленная украинская нация по всего одной причине - 40 000 ядерных боеголовок -разбросанных по всей россии - пускай половина заржавела -треть не взлетит - но еще останется до хрена -чтобы уничтожить нашу планетку 1500 раз
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05.05.2025 09:07 Ответить
У першу чергу у країнах Європи хвилює доля їх дітей.
Добре було б, щоб нарешті так було б і у нас в Україні.
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05.05.2025 09:21 Ответить
 
 