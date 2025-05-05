Путін не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків для Росії, - Bild

США продовжують закликати Росію припинити бойові дії проти України та ухвалити запропоновані угоди, проте Москва блокує ці ініціативи. У західних урядових колах обговорюються побоювання, що режим Володимира Путіна може зіткнутися із серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу", - йдеться в матеріалі.

Тим часом попри нарощування військових видатків, російська економіка демонструє ознаки ослаблення. За оцінками вітчизняних економістів, поза рамками оборонного сектора промислове виробництво наближається до рецесії. Скорочується випуск продукції таких галузей, як харчова, вугільна, металургійна і машинобудівна. Єдиним винятком залишається оборонно-промисловий комплекс, який фактично приховує масштаби економічних проблем.

На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами.

На думку експертки "для Путіна робота з ветеранами, які повертаються після закінчення війни, швидше за все, стане викликом".

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"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом", – заявила експертка з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних питань та безпеки Маргарет Кляйн.

"Ті, хто пішов на фронт добровольцем, часто отримували виплати, що перевищували середню зарплату в кілька разів. Це стосується не лише підвищеної зарплати, а й одноразових бонусів за вербування, які сягали понад 40 000 євро", – каже Кляйн.

За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

"Кількість насильницьких злочинів зросла після повномасштабного вторгнення Росії. Існує реальна небезпека того, що деякі з ветеранів – подібно до тих, хто воював в Афганістані чи Чечні – стануть учасниками злочинності", - наголосила Кляйн.

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