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Новини Заморозка війни
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Путін не здатен зупинити війну без серйозних політичних наслідків для Росії, - Bild

Путін не може завершити війну в Україні

США продовжують закликати Росію припинити бойові дії проти України та ухвалити запропоновані угоди, проте Москва блокує ці ініціативи.  У західних урядових колах обговорюються побоювання, що режим Володимира Путіна може зіткнутися із серйозними внутрішніми труднощами при спробі завершити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

"Це пов'язано з тим, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу", - йдеться в матеріалі.

Тим часом попри нарощування військових видатків, російська економіка демонструє ознаки ослаблення. За оцінками вітчизняних економістів, поза рамками оборонного сектора промислове виробництво наближається до рецесії. Скорочується випуск продукції таких галузей, як харчова, вугільна, металургійна і машинобудівна. Єдиним винятком залишається оборонно-промисловий комплекс, який фактично приховує масштаби економічних проблем.

На думку експертів, окрему загрозу для режиму Путіна становлять ветерани війни. Багато з них, повернувшись з фронту, можуть стати джерелом соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя та обмеженими економічними перспективами.

На думку експертки "для Путіна робота з ветеранами, які повертаються після закінчення війни, швидше за все, стане викликом".

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"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом", – заявила експертка з питань Росії в Німецькому інституті міжнародних питань та безпеки Маргарет Кляйн.

"Ті, хто пішов на фронт добровольцем, часто отримували виплати, що перевищували середню зарплату в кілька разів. Це стосується не лише підвищеної зарплати, а й одноразових бонусів за вербування, які сягали понад 40 000 євро", – каже Кляйн.

За її словами, якщо Кремль не зможе запропонувати цим людям економічного майбутнього, зростає ризик хвилі насильства.

"Кількість насильницьких злочинів зросла після повномасштабного вторгнення Росії. Існує реальна небезпека того, що деякі з ветеранів – подібно до тих, хто воював в Афганістані чи Чечні – стануть учасниками  злочинності", - наголосила Кляйн.

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Автор: 

путін володимир (23869) росія (65346) війна в Україні (4124)


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Топ коментарі
+15
"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550401

Це десь в Німеччині мабуть був би виклик, а там пригодовані собр з омон швидко відправлять на "колиму". Ні хто не буде панькатися з ціма викликами як і з пригожиним
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05.05.2025 07:26
+14
Чого всіх хвілюе післявоенни стан путіна?Якого чорта?Замість того,щоби знищити загрозу,вони танцюють з бубном біля нього.Дебільни світ, подивіться на діі путіна.Він не таецюе,він вбивае всіх,кого хоче.Трамп також утопіст у поглядах стасовно путіна. Хочеш бути папою,чи кім ти хочеш,то не повінен умовляти,нести якусь фігню.Повінен діяти жорсто і з першого разу.Кому хоч коли допомоголи жертопідношення,задобрювання,мольби до злочинця?Нікому. Потім цей злочинець становіцця серійним.Так і з путіним:після Украіни будуть наступни.
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05.05.2025 07:28
+9
Та не боїться він витіранів.У його засоби поставити їх на місце,зони після «сво»пустують.
Це нагадує намагання виправдати ****а..
Обстрілює українсткі міста,бо бохться витіранів...Самим не смішно?
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05.05.2025 07:33
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⚡️росії не потрібна та частина, яку вона має зараз. росія хоче всю Україну - Трамп
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05.05.2025 07:24 Відповісти
Скоріше не "не потрібна", а "замало".
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05.05.2025 08:56 Відповісти
"Для Путіна робота з ветеранами, які повернуться після закінчення війни, швидше за все, стане викликом" Джерело: https://censor.net/ua/n3550401

Це десь в Німеччині мабуть був би виклик, а там пригодовані собр з омон швидко відправлять на "колиму". Ні хто не буде панькатися з ціма викликами як і з пригожиним
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05.05.2025 07:26 Відповісти
То й *** з ним - з режимом
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05.05.2025 07:27 Відповісти
Чого всіх хвілюе післявоенни стан путіна?Якого чорта?Замість того,щоби знищити загрозу,вони танцюють з бубном біля нього.Дебільни світ, подивіться на діі путіна.Він не таецюе,він вбивае всіх,кого хоче.Трамп також утопіст у поглядах стасовно путіна. Хочеш бути папою,чи кім ти хочеш,то не повінен умовляти,нести якусь фігню.Повінен діяти жорсто і з першого разу.Кому хоч коли допомоголи жертопідношення,задобрювання,мольби до злочинця?Нікому. Потім цей злочинець становіцця серійним.Так і з путіним:після Украіни будуть наступни.
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05.05.2025 07:28 Відповісти
Та не боїться він витіранів.У його засоби поставити їх на місце,зони після «сво»пустують.
Це нагадує намагання виправдати ****а..
Обстрілює українсткі міста,бо бохться витіранів...Самим не смішно?
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05.05.2025 07:33 Відповісти
Треба ж Заходу якось виправдати власну неспроможність перпемогти куйла.
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05.05.2025 08:24 Відповісти
А де ж візьметься та сила, якщо ти заховався за кордоном і на фронт не йдеш?
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05.05.2025 08:25 Відповісти
Захід походжає навколо ***** обережненько, навшпиньках та з улесливою посмішкою. Переходити до будь-яких дій йому забороняє Заратустра та слабке очко.
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05.05.2025 07:37 Відповісти
Кто такой Заратустра и о чем он говорил?
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05.05.2025 07:43 Відповісти
у нас є торчок. постійно тусує біля сільпо. заратустра, всі його називають. навіть бабулі.
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05.05.2025 07:48 Відповісти
Накачивал по меньшей мере 10 лет свое население оголтелой примитивной пропагандой, сделал ставку на дремучую хтонь, мразь и прочее дерьмо, мнения которых теперь доминирует в российском обществе, ставшее авторитетами и новой элитой, а теперь понимаешь ли, он не может дать заднюю без серьезных последствий для себя своего режима - ну так кто им доктор, если они сами сделали все для того, что бы нельзя было заключить перемирие на вменяемых условиях. Это их проблемы, не нужно их решать за счет Украины.
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05.05.2025 07:47 Відповісти
європейські лєвакі толєрасти, невиліковні.
їх бентежить не розбомблена україна, з дітьми у котрих немає дитинства. з ветеранами, які ціною свого життя, захищають свою хату.
оцих грьобаних пацифістів непокоїть, загін для худоби, під назвою расєя.
і, як там бідненькі вбивці мародери гвалтівники будуть себе почувати, після поразки.
висновок, поки плєшивий не знищить всіх своїх істот, війна не закінчиться?
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05.05.2025 07:54 Відповісти
У «грьобаних пацифістів» для захисту французьких, британських, німецьких дітей є ППО та інша зброя проти кацапських бомб.

PS:
Українці пишуть назву своєї країни з ВЕЛИКОЇ літери.
Навіть, якщо вона розбомблена.
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05.05.2025 08:28 Відповісти
Це так. Є ще один недосцарьок для якого закінчення війни - це трибунал і більше жодних концертів, ні в московських саунах, ні для Ігаря Валєрічя
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05.05.2025 08:21 Відповісти
Для билд является новостью то что в любой стране после войны возрастал криминал наркомания алкоголизм и тп когда ветераны вдруг оказывались зачастую не нужны работодателям? В рф с этим будет проще на особо борзых кто может сделать ОПГ в рф уже есть по 3 омоновца на каждого, а на бытовых кто будет свою жену и детей лупить им всем насрать
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05.05.2025 08:31 Відповісти
Только есть маленькая проблемка, для омоновцев: свеошники, это не навальнята, с шариками и фонариками. И эрефия, накачана нелегальным оружием...
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05.05.2025 08:46 Відповісти
чтоб свошники представляли хоть какуюто опасность для режима нужен сильный лидер который их сможет объеденить и противопоставить против официальной власти. последняя попытка была пригожин и он даже до москвы не дошел. А бухие свошники по одиночке или небольшими групками в ****** против орд омона не составляют никаких проблем
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05.05.2025 08:57 Відповісти
В країні де всі потенційні раби, ніяка зброя на руках у населення, не буде мати якоїсь серйозної небезпеки для режиму.
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05.05.2025 09:00 Відповісти
Ліквідація Путіна вирішує всі ці проблеми одним махом
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05.05.2025 08:41 Відповісти
Там ще зостанеться 139 999 999 таких самих.
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05.05.2025 08:59 Відповісти
Маю думку, що кількість кацапів на болотах, дуже роздута! Скільки гниють в степах України, скільки виїхало за кордон, це не один мільон!
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05.05.2025 09:09 Відповісти
Там ще зостанеться N-1 таких самих.

Так сойдьот ?
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05.05.2025 09:13 Відповісти
европейских толерастов всегда будет хвылювати россия больше чем брошенные и покалеченные украинские дети -ветераны -старики -женщины и вся обескровленная украинская нация по всего одной причине - 40 000 ядерных боеголовок -разбросанных по всей россии - пускай половина заржавела -треть не взлетит - но еще останется до хрена -чтобы уничтожить нашу планетку 1500 раз
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05.05.2025 09:07 Відповісти
У першу чергу у країнах Європи хвилює доля їх дітей.
Добре було б, щоб нарешті так було б і у нас в Україні.
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05.05.2025 09:21 Відповісти
сперма-фонд в Украине -это святое -пускай диточки через телегу заробляют гроши -поджигая трансформаторные будки -машины ветеранов -наводя ракеты на заводы и магазины -избивая демобилизованных калек - но на фронт 20 -летних диточок низяяя - бо ще маленьки хлопаки по 2 метра росту -придет россия -и погонит этих диточок на фронт в первых рядах
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05.05.2025 09:34 Відповісти
Зря "Bild" переживает за ветеранов, Ветераны основная надёжа и опора ******.
Они все вольются в карательные структуры, станут вертухаями, будут ********* дубинками пенсионеров, сажать на бутылки несогласных, прочищать шваброй через зад мозги шибко умным и тд.
Экономика Федерастии никак не пострадает, при надобности Путлер конфискует средства населения и "алигархаф".
Быдлоскот будет пахать на барщине, жрать лебеду, самогон из гавна и по праздникам, бить друг другу епальники.
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05.05.2025 09:30 Відповісти
 
 