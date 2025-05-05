ВСУ уничтожили штурмовую группу РФ на гражданских автомобилях на Северском направлении

На Северском направлении военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" успешно отбили очередную попытку штурма со стороны российских сил.

Об этом сообщает Милитарный, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, вражеская пехота пыталась прорваться к позициям ВСУ, используя гражданские автомобили с антидроновой защитой, с демонтированными дверями и багажниками для быстрой эвакуации.

Штурмовую группу зафиксировало подразделение аэроразведки, после чего по колонне врага были применены FPV-дроны. Благодаря точным ударам техника противника была уничтожена, а пехота потеряла организованность и попала под огонь украинских защитников.

В результате боя было уничтожено 12 единиц автотехники и мотоцикл, выполнявший роль разведчика. Противнику не удалось достичь позиций украинских военных - он понес значительные потери в живой силе.

Как сообщает "Милитарный", использование гражданского транспорта в штурмовых действиях со стороны РФ становится все более частым. Подобная тактика уже фиксировалась во время атаки на населенный пункт Багатырь, где враг задействовал 18 мотоциклов, 10 автомобилей и даже советский ГАЗ-69.

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