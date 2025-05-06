Правительство создало Межведомственную группу для совершенствования рекрутинга иностранцев в Силы обороны Украины
Украина усиливает координацию и взаимодействие государственных органов в сфере рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы по контракту в Силах обороны. Для этого будет обновлена Межведомственная рабочая группа (МРГ), в которую войдут представители ряда министерств и ведомств.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Создание МРГ предусмотрено постановлением Кабинета Министров "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 18 июня 2024 г. No707", проект которого разработало Министерство обороны и одобрило правительство на своем сегодняшнем заседании.
Состав комиссии
Состав Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации и по вопросам развития возможностей по рекрутингу иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы по контракту утвержден в количестве 40 должностных лиц.
Ее главой назначен министр Кабинета Министров Украины, а заместителем главы - заместитель министра обороны.
В состав группы войдут представители министерств, Генерального штаба ВСУ, Сухопутных войск ВСУ, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Миграционной службы, Нацполиции, Главного управления разведки, Службы безопасности Украины и других госучреждений.
Работа комиссии
Предполагается, что ее работа обеспечит выполнение дополнительных задач в сфере рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы, а также будет способствовать обеспечению координации действий органов власти.
Напомним, в апреле Кабинет Министров Украины утвердил постановление, которое предусматривает официальное привлечение иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту.
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