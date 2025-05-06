Уряд створив Міжвідомчу групу для вдосконалення рекрутингу іноземців до Сил оборони України

Україна посилює координацію та взаємодію державних органів у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом у Силах оборони. Для цього буде оновлено Міжвідомчу робочу групу (МРГ), до якої увійдуть представники низки міністерств та відомств.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Створення МРГ передбачено постановою Кабінету Міністрів "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 р. No707", проєкт якої розробило Міністерство оборони та схвалив уряд на своєму сьогоднішньому засіданні.

Склад комісії

Склад Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобовʼязаних громадян на військову службу під час мобілізації та з питань розвитку спроможностей щодо рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за контрактом затверджено у кількості 40 посадових осіб.

Її головою призначено міністра Кабінету Міністрів України, а заступником голови – заступника міністра оборони.

До складу групи увійдуть представники міністерств, Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ, Державної прикордонної служби, Держспецзв’язку, Міграційної служби, Нацполіції, Головного управління розвідки, Служби безпеки України та інших держустанов.

Також читайте: Іноземці, які служили у ЗСУ менше 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні або дозвіл на імміграцію, - МВС

Робота комісії

Передбачається, що її робота забезпечить виконання додаткових завдань у сфері рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби, а також сприятиме забезпеченню координації дій органів влади.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка передбачає офіційне залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.