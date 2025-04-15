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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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Уряд дозволив залучення іноземців до військової служби за контрактом в Україні

У Польщі запрацював рекрутинговий центр Українського легіону

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив постанову, яка передбачає офіційне залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, центри рекрутингу зможуть організовувати перевезення добровольців з-за кордону, а також забезпечувати їм проживання та харчування в Україні. Усі відповідні витрати покриватимуться за рахунок державного бюджету - з коштів Міністерства оборони, Національної гвардії або Держспецтрансслужби.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, також іноземці та особи без громадянства, які проходили службу у ЗСУ, НГУ або Державній спеціальній службі транспорту, зможуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки - за умови наявності визначних заслуг перед державою або державного інтересу.

Процедура натуралізації передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції, історії та української мови.

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Автор: 

іноземець (390) добровольці (917) війна в Україні (3839)


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Топ коментарі
+13
Щодо контрактів - з 22-го контракти. Інша справа, з 24-го внесли зміни, що тепер не менш ніж 6 місяців до розірвання за згодою сторін.
Щодо фінансування перевезення з тої ж Колумбії - класна новина. Бо вже самі скидувалися з бойових, щоб деяких старих воїнів притащити до себе.
Щодо отримання громадянства України - вони усі мають визначні заслуги перед Україною.
Як і ми, українці, що воюємо.
*************
На жаль, доводиться залучати іноземних рейнджерів. Бо мамкині бусинки (як раз ті, що тут в коментах пасуться) вважають, що то не їх війна.
Ми в 22-му не думали, що в Україні є така кількість відвертих сцикунів.
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15.04.2025 14:05
+10
Тільки що, вийшов покурити, корч під'їхав.
Бачу - знайоме обличчя.
Американець, що з нами воював в 23-му. З морпехів. Тоді вони підірвалися на ТМці. В нозі пластини, імпланти, показав - ногу перемололо, ніби акула погризла.
Повернувся, формує підрозділ англомовних іноземців. Отжеж, кіборги..
Оце зустріч!!

А ви?
Українці, мати вашу...
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15.04.2025 14:28
+9
і три роки не пройшло!
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15.04.2025 14:01
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Якщо я не плутаю .... Були бажаючі на F-16 ...
А навчати їх не треба - літак знають , англійську знають - потрібні лише машини ...
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15.04.2025 14:00 Відповісти
і три роки не пройшло!
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15.04.2025 14:01 Відповісти
Щодо контрактів - з 22-го контракти. Інша справа, з 24-го внесли зміни, що тепер не менш ніж 6 місяців до розірвання за згодою сторін.
Щодо фінансування перевезення з тої ж Колумбії - класна новина. Бо вже самі скидувалися з бойових, щоб деяких старих воїнів притащити до себе.
Щодо отримання громадянства України - вони усі мають визначні заслуги перед Україною.
Як і ми, українці, що воюємо.
*************
На жаль, доводиться залучати іноземних рейнджерів. Бо мамкині бусинки (як раз ті, що тут в коментах пасуться) вважають, що то не їх війна.
Ми в 22-му не думали, що в Україні є така кількість відвертих сцикунів.
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15.04.2025 14:05 Відповісти
Тільки що, вийшов покурити, корч під'їхав.
Бачу - знайоме обличчя.
Американець, що з нами воював в 23-му. З морпехів. Тоді вони підірвалися на ТМці. В нозі пластини, імпланти, показав - ногу перемололо, ніби акула погризла.
Повернувся, формує підрозділ англомовних іноземців. Отжеж, кіборги..
Оце зустріч!!

А ви?
Українці, мати вашу...
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15.04.2025 14:28 Відповісти
на подходе украинские батальоны : "Монако", "Куршавель", "Буковель", "Лондон" , которые формируются по месту проживания,скоро подъедут на передовую :Залужный , Резников, Кулеба с лопатой, Арестович ....защищать неньку-Украину...
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18.04.2025 04:31 Відповісти
ти своїх таткових помідорок іди мобілізуй.. - це свою матір, дочку, дружину!!! чи їх 65 стаття не стосується?? а ? наскільки треба бути жалю(не)гідним, щоби бути чоловічої статі і при цьому пробувати унижати та принижувати інших представників власної статі , вивищуючи при цьому протилежну стать!!!! Тьфу!!!
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15.04.2025 15:20 Відповісти
А хто ти є?
Ти інвалід?
Тобі за 60?
На тобі дитина інвалід?
Може ти супер спец критичної інфраструктури? Ти лікар, вчитель, енергетик?
Ні?
Тоді ти чмо.
Сиди, ховайся від ТЦК далі, чмо.
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15.04.2025 16:07 Відповісти
Андрей Волк #597266 , та не звертай увагу. Це з тих героїв, що лазять по форумах, всім хамлять, повчають, намагаються корчити із себе відважних суперменів. Нехай це скаже в обличчя... тому ж товстомордому Юзіку. Ага, обдрістає все, бачили таких
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15.04.2025 23:18 Відповісти
Це було смішно.
Ви ж, цивільні, на повному серйозі думаєте, що ми тут в окопах три роки безвилазно.
В окопах воюємо, живемо, спимо, а на телефон падає глина з бруствера.
Так?
Тут дійсно постапокаліпсіс.
Тут дійсно все розбито.
Дійсно, постійно прилітає.
Просто звикли.
Куди б не заїжджали - в любому курятнику за годину оббиваю все пенопластом, плівкою, завжди є старлінк та генератор. Навіть монітор здоровий є, окрім ноутбука.
=======
Задумався тільки шо - треба ще один ноут прикупити. База на з'ємному, але якщо накриється цей (як ти кажеш - глиною насипе під час прильоту) - ніхто не врахує форс-мажор.
ЗСУ це робота.
Найкраща у світі.
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16.04.2025 22:02 Відповісти
Ну ті що були вмотивовані і пішли воювати з перших днів або досі воюють або на превелику жаль вже загиблі в боях. Ця війна затянулась бо захід нам особливо не допоміг і наші власні сили недостатні та керівництво гівняне вибачте. Взагалі після трьох років цього безчинства над Україною та взагалі міждународним правом та звичаєм життя де ми бачимо таких як трамп які хочуть добити і розділити разом з х*йлом залишки України а всі інші держави запхали язик в сраку і ніхто досі реально не допоміг Україні лише пусті обіцянкі, то про яку мотивацію і без того не надто патріотичних людей які залишились і в Україні і тих що давно з неї виїхали ми можемо очікувати?
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15.04.2025 16:38 Відповісти
Це не уряд а якась пародія !!!
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15.04.2025 14:11 Відповісти
О? А так можна було? Не все Зеленський вирішує?
Бо умовах війни це не помилка, а стаття...
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15.04.2025 15:55 Відповісти
Даааа, яка у нас оперативна держава. Навіть чотирьох років не пройшло, а вже прийняли таке важливе рішення. От молодці, от умнички. Швидко, оперативно, вчасно.

Якщо серйозно, то не зовсім зрузіміле рішення щодо 2 пунктів.
1. Що за бздур про подання контрактником відмови від іноземного громадянства??? Тобто, він має відмовитися від свого громадянства заради українського? Це така форма вдячності від України? Дуже, дуже розумно. За ступенем розумності десь одразу за ідеєю про бусифікацію.
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15.04.2025 17:26 Відповісти
Якщо бажає отримати Українське то має відмовитись. Уважно читайте. Все добровільно.
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15.04.2025 22:29 Відповісти
Ну і вишенька на торті - іспити для набуття громадянства. Ну тобто, депутати, які мають по кілька паспортів різних держав, не воювали і дня, вирішили, що люди, які ризикують життям захищаючи Україну, повинні здати іспит на вишукану українську, якою до речі, половина самих депутатів не володіє, а інакше не бачити контрактнику громадянства, хоч який він там герой на війні.

Я в захваті від мудрості прийняття рішень у нашій країні. Вона просто вражає. Що не рішення, то обов'язково таке, що в підсумку все все рівно буде зведено нанівець або гарантовано створить людині проблеми на пустому місці.
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15.04.2025 17:33 Відповісти
100%
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15.04.2025 22:20 Відповісти
Фактично декриміналізована статья Кримінального Кодексу ,,Найманство,, . Раніше за таке передбачалося до 8 років позбавлення волі🤥
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15.04.2025 18:28 Відповісти
Ні. Ви помиляєтесь у термінах.
Офіційний контракт з ЗСУ - державне війско, не може бути найманством.
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15.04.2025 22:31 Відповісти
И это только на четвёртом году войны---окуеть не встать! А с зон и тюрем когда выметем уголовную шваль? Где макароны на ужин подают. Конечно цифра не точная, но в конце 24 г вычитал на кацапских порталах новостных, что закрылось 20 зон, колоний и подобное. Хорошо бюджет разгрузили! Не отнять. Пример мой конечно выложу очень давний, но факт точный это. Правда от 1984г. Дружок у меня работал в управлении зон и тюрем по Харьковской обл. В области тогда и по городу было 18 ИТК и подобного. Я и не поверил, много показалось тогда. А по стране? А сейчас? Всех на фронт. А ментов в заградотряды! Таковы вызовы войны любой. Иначе погибнет цвет народа, а шваль выживет.
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15.04.2025 19:41 Відповісти
100%
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15.04.2025 22:22 Відповісти
Тем кто воюетза украну-давать Укргражданство. Уклонистов и сцикунов-наоборот лишать Гражданства Украины. кому нужна украина-обязан воевать за нее . Кто не хочет воевать-тот не имеет права носить паспорт Украины Только желтый билет с возможностью проживания и работы но с запретом госслужбы и политдеятельности-как это в Латвии было
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15.04.2025 21:16 Відповісти
Так, а ще треба позбавляти громадянства тих, ухилянтів - сцикунів, які ще й базікають на мові окупантів. Воно ще когось попрікати буде. Ти, для початку, вивчи рідну мову, чи в тебе "радной язык" сенсей?
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15.04.2025 23:12 Відповісти
А давайте розберемо вашу геніальну ідею детальніше. Заброньовані менти і ТЦКшники (які не воювали) - у них який паспорт буде? У пенсіонерів? Ну, скажімо, років через 5, коли війна вже закінчиться у нинішніх 20-річних - який паспорт буде? І що робити тим, хто хоче паспорт, а війни вже немає? І ще питання, у Латвії за участь в якій війні паспорти давали?
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16.04.2025 09:19 Відповісти
І колумбійців тако ж на які й досі збираємо на квиток кошти? Шось не бачу щоб зелебень накидала на банку коштів!
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15.04.2025 23:31 Відповісти
Наконец то Украина начинает делатъ и применять все способы выиграть войну, только что бы поздно не было. Раша все применяет толъко задачи выполнитъ. Украине надо делатъ тоже, сколько людей в мире , делать все законное и не законное когда касается сохранение как гусударство таковое
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17.04.2025 06:31 Відповісти
 
 