Уряд дозволив залучення іноземців до військової служби за контрактом в Україні
Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив постанову, яка передбачає офіційне залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, центри рекрутингу зможуть організовувати перевезення добровольців з-за кордону, а також забезпечувати їм проживання та харчування в Україні. Усі відповідні витрати покриватимуться за рахунок державного бюджету - з коштів Міністерства оборони, Національної гвардії або Держспецтрансслужби.
Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, також іноземці та особи без громадянства, які проходили службу у ЗСУ, НГУ або Державній спеціальній службі транспорту, зможуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки - за умови наявності визначних заслуг перед державою або державного інтересу.
Процедура натуралізації передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції, історії та української мови.
Будь ласка, зачекайте...
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А навчати їх не треба - літак знають , англійську знають - потрібні лише машини ...
Щодо фінансування перевезення з тої ж Колумбії - класна новина. Бо вже самі скидувалися з бойових, щоб деяких старих воїнів притащити до себе.
Щодо отримання громадянства України - вони усі мають визначні заслуги перед Україною.
Як і ми, українці, що воюємо.
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На жаль, доводиться залучати іноземних рейнджерів. Бо мамкині бусинки (як раз ті, що тут в коментах пасуться) вважають, що то не їх війна.
Ми в 22-му не думали, що в Україні є така кількість відвертих сцикунів.
Бачу - знайоме обличчя.
Американець, що з нами воював в 23-му. З морпехів. Тоді вони підірвалися на ТМці. В нозі пластини, імпланти, показав - ногу перемололо, ніби акула погризла.
Повернувся, формує підрозділ англомовних іноземців. Отжеж, кіборги..
Оце зустріч!!
А ви?
Українці, мати вашу...
Ти інвалід?
Тобі за 60?
На тобі дитина інвалід?
Може ти супер спец критичної інфраструктури? Ти лікар, вчитель, енергетик?
Ні?
Тоді ти чмо.
Сиди, ховайся від ТЦК далі, чмо.
Ви ж, цивільні, на повному серйозі думаєте, що ми тут в окопах три роки безвилазно.
В окопах воюємо, живемо, спимо, а на телефон падає глина з бруствера.
Так?
Тут дійсно постапокаліпсіс.
Тут дійсно все розбито.
Дійсно, постійно прилітає.
Просто звикли.
Куди б не заїжджали - в любому курятнику за годину оббиваю все пенопластом, плівкою, завжди є старлінк та генератор. Навіть монітор здоровий є, окрім ноутбука.
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Задумався тільки шо - треба ще один ноут прикупити. База на з'ємному, але якщо накриється цей (як ти кажеш - глиною насипе під час прильоту) - ніхто не врахує форс-мажор.
ЗСУ це робота.
Найкраща у світі.
Бо умовах війни це не помилка, а стаття...
Якщо серйозно, то не зовсім зрузіміле рішення щодо 2 пунктів.
1. Що за бздур про подання контрактником відмови від іноземного громадянства??? Тобто, він має відмовитися від свого громадянства заради українського? Це така форма вдячності від України? Дуже, дуже розумно. За ступенем розумності десь одразу за ідеєю про бусифікацію.
Я в захваті від мудрості прийняття рішень у нашій країні. Вона просто вражає. Що не рішення, то обов'язково таке, що в підсумку все все рівно буде зведено нанівець або гарантовано створить людині проблеми на пустому місці.
Офіційний контракт з ЗСУ - державне війско, не може бути найманством.