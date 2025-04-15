Уряд дозволив залучення іноземців до військової служби за контрактом в Україні

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок затвердив постанову, яка передбачає офіційне залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко з фракції "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, центри рекрутингу зможуть організовувати перевезення добровольців з-за кордону, а також забезпечувати їм проживання та харчування в Україні. Усі відповідні витрати покриватимуться за рахунок державного бюджету - з коштів Міністерства оборони, Національної гвардії або Держспецтрансслужби.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, також іноземці та особи без громадянства, які проходили службу у ЗСУ, НГУ або Державній спеціальній службі транспорту, зможуть отримати громадянство України навіть у разі служби менш ніж три роки - за умови наявності визначних заслуг перед державою або державного інтересу.

Процедура натуралізації передбачає подання декларації про відмову від іноземного громадянства, а також складання іспитів на знання Конституції, історії та української мови.

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