Іноземці, які служили у ЗСУ менше 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні або дозвіл на імміграцію, - МВС

Іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні або дозвіл на імміграцію.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку на тимчасове проживання через подання Міноборони чи МВС або у разі звернення членів сімʼї на підставі контракту про проходження військової служби та військово-облікових документів.

Зауважується, що дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

"Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання подати документи на постійне проживання зможуть члени сім’ї іммігранта (чоловік, дружина, неповнолітні діти, працездатні батьки)",- сказано в роз'ясненні.

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