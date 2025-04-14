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Новини Іноземці в ЗСУ
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Іноземці, які служили у ЗСУ менше 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні або дозвіл на імміграцію, - МВС

іноземці в лавах зсу

Іноземці-військовослужбовці, які розірвали контракт до спливу 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні або дозвіл на імміграцію.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, іноземці та особи без громадянства можуть отримати посвідку на тимчасове проживання через подання Міноборони чи МВС або у разі звернення членів сімʼї на підставі контракту про проходження військової служби та військово-облікових документів.

Зауважується, що дозвіл на імміграцію можуть отримати особи, імміграція яких становить державний інтерес. Процедура здійснюється через подання Міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади.

Іноземці, які служили у ЗСУ менше 3 років, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні

"Після отримання дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання подати документи на постійне проживання зможуть члени сім’ї іммігранта (чоловік, дружина, неповнолітні діти, працездатні батьки)",- сказано в роз'ясненні.

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Автор: 

іноземець (390) МВС (3501) ЗСУ (7542)


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у колумбійців і бразильців свято.
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14.04.2025 20:33 Відповісти
І багато конкретно ти їх особисто бачив?
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14.04.2025 20:34 Відповісти
особисто дивлюсь відео Бутусова про них.
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14.04.2025 20:39 Відповісти
І став спецом по іноземцям в ЗСУ? Чи може по проблемам цих іноземців?
Чи може проти того, щоб вони оселялися на ПМП в Україні?
Ти особисто не вартий нігтя з мізинця ноги кожного з тих іноземців, з якими разом воював та воюю зараз я.
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14.04.2025 20:44 Відповісти
якщо у тебе якісь психологічні розлади, то тобі не на форум Цензора, а краще звернутись до фахового спеціаліста.
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14.04.2025 20:51 Відповісти
6 місяців. Отжеж.
До червня 24 могли приїхати, обісцятися та відразу розірвати контракт.
Вистачало таких.
В 22-му сюди їхали воїни. Потім почали їхати фермери-гастарбайтери.
Зараз до 6 місяців контракт розірвати вони не можуть.
А нам зайва морока з службовими розслідуваннями по СЗЧ.
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14.04.2025 20:37 Відповісти
Правильне рішення. Справжнім козакам ще землю давали.
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14.04.2025 21:33 Відповісти
 
 